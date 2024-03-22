League of Legends MMO Projesi Yeniden Başlatılıyor - Son Dakika
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Teknoloji

League of Legends MMO Projesi Yeniden Başlatılıyor

League of Legends MMO Projesi Yeniden Başlatılıyor

Riot Games, uzun bir süredir beklenen League of Legends evreninde geçen MMO projesinde önemli bir değişiklik yapma kararı aldı. Şirket, proje yönelimini baştan aşağı yenileme kararı alarak, oyunseverlere daha önce görülmemiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Projenin baş yapımcısı olarak Fabrice Condominas atanırken, teknik yönetmenlik görevini ise Vijay Thakkar üstlenecek. Riot'un MMO projesinin sıfırdan yeniden başlaması, daha iyi bir oyun göreceğimize işaret ediyor.

22.03.2024 12:32
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Riot Games, uzun bir süredir beklenen League of Legends evreninde geçen MMO projesinde önemli bir değişiklik yapma kararı aldı. Şirket, proje yönelimini baştan aşağı yenileme kararı alarak, oyunseverlere daha önce görülmemiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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Riot'un bu kararını duyuran Marc Merrill (Tryndamare), Twitter üzerinden yaptığı açıklamada proje ekibinin yoğun bir şekilde bu yönde bir değişikliğe gitme kararı aldığını belirtiyor. Bu yeni rotada, oyunun baş yapımcısı olarak Fabrice Condominas yer alacak. Condominas, oyun dünyasında geniş bir deneyime sahip bir isim olarak biliniyor ve Riot'un MMO projesine yeni bir perspektif getireceğine inanılıyor.

Hey all – We know many of you are hungry for news about the @riotgames #MMO project, and we really appreciate your patience and the incredible support you've shown us so far. I'm writing to update you today on where we're at. And before anyone panics: yes, we are still working on…

— Tryndamere (@MarcMerrill) March 20, 2024

Projenin teknik yönetmenliğini ise Vijay Thakkar üstleniyor. Thakkar, daha önce yapılan çalışmaların temel alınarak, yeniden başlatılan projenin teknik altyapısını güçlendirmeye odaklanacak.

Riot'un bu kararı, şirketin oyunculara daha önce görülmemiş bir deneyim sunma konusundaki kararlılığından ötürü verilmiş. Bu, sadece bir oyun projesi değil, aynı zamanda bir evrenin hayranlarını tatmin edecek bir deneyim yaratma çabası kapsamında yapılacak.

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Tryndamare'nin açıklamasında yer alan 'Birkaç yıl daha sessiz kalacağız' ibaresi ise tepkiye yol açtı. Hayranlar, 'zaten yıllardır sessizdiniz, ne değişti ki?' minvalinde tepkiler verdi.

Riot'un MMO projesinin sıfırdan yeniden başlaması, daha iyi bir oyun göreceğimize işaret. Bu karar, oyunseverler arasında karışık tepkilere yol açtı. Siz League of Legends MMO oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Riot Games, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji League of Legends MMO Projesi Yeniden Başlatılıyor - Son Dakika

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