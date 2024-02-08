Riot Games'in 2009'da piyasaya sürdüğü League of Legends veya kısa adıyla LoL, günümüzde dünyanın en popüler oyunlarından birisi konumunda. Bu bağlamda firma, oyunu geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni güncellemeler ile şampiyonların yetenekleri düzenleniyorken, yeni oyun modları da oyunculara sunuluyor.
Kısa süre önce yayınlanan yeni güncelleme ise bazı şampiyonların gücü için düzenleme yapmışken, sevilen oyun modunu da getirdi. İşte ayrıntılar…
LoL URF modu nedir?
LoL 14.3 yamasıyla birlikte URF modu geri döndü. Bilmeyenler için bu modda şampiyonlar, düşük bekleme süresi ve sonsuz manaya sahip oluyor. Bu da son derece eğlenceli bir ortam sunuyor. URF, oyuncuların sınırsız şekilde yetenek kullanabilmesi nedeniyle seviliyor.
Son League of Legends güncellemesini indirerek URF moduna erişebilirsiniz. Söz konusu bu güncelleme yalnızca URF modunu değil, aynı zamanda birçok sihirdara güçlendirme veya zayıflatma gibi değişiklikler de getiriyor. Oyuncuların her gördüğünde küfrü bastığı Shaco, Teemo ve Ziggs için bir güçlendirme yapıldı. Rengar, Brand, Trundle, Ezreal ve Lillia ise zayıflatıldı.
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Güçlenen sihirdarlar:
Aurelion Sol
Nidalee
Pyke
Shaco
Shyvana
Taliyah
Teemo
Wukong
Yorick
Zeri
Ziggs
Zayıflatılan sihirdarlar:
Azir
Rengar
Brand
Ezreal
Karma
Lillia
Trundle
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? LoL URF modunu seviyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsinz.
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Son Dakika › Teknoloji › League of Legends Yeni Güncelleme ile URF Modunu Geri Getirdi - Son Dakika
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