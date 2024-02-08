League of Legends Yeni Güncelleme ile URF Modunu Geri Getirdi - Son Dakika
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Teknoloji

League of Legends Yeni Güncelleme ile URF Modunu Geri Getirdi

League of Legends Yeni Güncelleme ile URF Modunu Geri Getirdi

Riot Games'in popüler oyunu League of Legends, yeni güncellemeyle birlikte URF modunu geri getirdi. URF modunda şampiyonlar düşük bekleme süresi ve sonsuz mana ile oynanabiliyor. Ayrıca güncellemeyle birlikte birçok sihirdar güçlendirildi veya zayıflatıldı.

08.02.2024 22:06  Güncelleme: 22:11
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Riot Games'in 2009'da piyasaya sürdüğü League of Legends veya kısa adıyla LoL, günümüzde dünyanın en popüler oyunlarından birisi konumunda. Bu bağlamda firma, oyunu geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni güncellemeler ile şampiyonların yetenekleri düzenleniyorken, yeni oyun modları da oyunculara sunuluyor.

Kısa süre önce yayınlanan yeni güncelleme ise bazı şampiyonların gücü için düzenleme yapmışken, sevilen oyun modunu da getirdi. İşte ayrıntılar…

LoL URF modu nedir?

LoL 14.3 yamasıyla birlikte URF modu geri döndü. Bilmeyenler için bu modda şampiyonlar, düşük bekleme süresi ve sonsuz manaya sahip oluyor. Bu da son derece eğlenceli bir ortam sunuyor. URF, oyuncuların sınırsız şekilde yetenek kullanabilmesi nedeniyle seviliyor.

Son League of Legends güncellemesini indirerek URF moduna erişebilirsiniz. Söz konusu bu güncelleme yalnızca URF modunu değil, aynı zamanda birçok sihirdara güçlendirme veya zayıflatma gibi değişiklikler de getiriyor. Oyuncuların her gördüğünde küfrü bastığı Shaco, Teemo ve Ziggs için bir güçlendirme yapıldı. Rengar, Brand, Trundle, Ezreal ve Lillia ise zayıflatıldı.

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Güçlenen sihirdarlar:

Aurelion Sol

Nidalee

Pyke

Shaco

Shyvana

Taliyah

Teemo

Wukong

Yorick

Zeri

Ziggs

Zayıflatılan sihirdarlar:

Azir

Rengar

Brand

Ezreal

Karma

Lillia

Trundle

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? LoL URF modunu seviyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsinz.

Kaynak: Shiftdelete

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