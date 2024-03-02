Lenovo\'nun yeni tablet modeli E-Okuyucuları geride bırakacak

Teknoloji

Kağıt benzeri ekranlara sahip tabletlerin talebi artarken, Lenovo'nun yakında çıkacak tabletlerinden biri, ortalama bir E-Okuyucudan daha iyi özelliklerle bu kategoriye girmeye hazırlanıyor.

Lenovo Tab M12 Matte Display modelinin özellikleri

Lenovo, E-Okuyuculara benzeyen mat kağıt benzeri bir ekrana sahip yeni bir Tab M12 modeli üzerinde çalışıyor. Sızdırılan model, mevcut M12'nin teknik özelliklerini takip ediyor, ancak ekran hariç.

Parlak bir panele sahip olmak yerine, Tab M12 Matte Display tablet, 2944 x 1840 çözünürlüğünde 12.7 inçlik anti-parlama LCD ekranla geliyor. Yeni ekran türünün bir dezavantajı, yenileme hızını 60Hz ile sınırlamasıdır.

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Bu, turnuva seviyesinde oyun oynamayı kolaylaştırmayacaktır, ancak filmleri izlemenizi ve daha hafif mobil oyunları oynamanızı da engellemeyecek. Ekran türü, muhtemelen oldukça iyi bir pil ömrünü de sağlayacak.

Tab M12 Matte Display, kutudan Android 13 ile çıkacak ve Android 15'e kadar destek görecek. Bununla birlikte, Lenovo, 2027'ye kadar dört yıl güvenlik güncellemeleri getirecek. İçeride, Lenovo'nun E-Okuyucu tableti, MediaTek 7050 SoC, 8GB RAM ve 128GB dahili depolamayla gelecek.

Piyasadaki etkisi

Tab M12 Matte Display tableti tablet pazarını sarsmayacaktır, ancak Lenovo'nun seçeneği E-Okuyucu bölümünde bir etki yaratabilir. Raporlar doğruysa, M12 Matte, ister çizim yapmak ister medya tüketmek için kullanılsın, gerçekten etkileyici bir tablet olacak. Kağıt ekranlar yükselişte ve biz de göz sağlığımız için bu durumdan memnunuz.

Lenovo'nun bu yeni tabletinin E-Okuyucu ve tablet pazarlarında nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz? Kağıt benzeri ekranlar ve bunların günlük teknoloji kullanımımız üzerindeki potansiyel etkileri hakkında neler söylenebilir? Görüşlerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.