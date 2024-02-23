Lenovo bugün 14 ve 16 inç ekranlı yeni dizüstü bilgisayarları Lenovo ThinkBook 14+ ve 16+'ı tanıttı. Ryzen işlemcilerden güç alan ThinkBook 14+ ve 16 modelleri, ekranları ile göz dolduruyor. İşte karşınızda tüm özellikleri ve fiyatı ile Lenovo ThinkBook 14+/16+ 2024.
Lenovo ThinkBook 2024 neler sunuyor?
Lenovo bugün günlük kullanım için geliştirdiği ThinkBook 14+ ve 16+'ı tanıttı. İki cihaz arasında sadece ekran farkı olduğunu bildiren şirket, isimlerinden de anlaşılacağı üzere bir modelde 14,5 inç diğer modelde ise 16 inç ekran sunuyor. 14,5 inç büyüklüğündeki ekran 3K çözünürlüğe ve yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip. 16 inçlik ekran ise 2,5K çözünürlüğe ve yüzde 91 ekran gövde oranı ile karşımıza çıkıyor. Tabi iki ekranda da yüzde 100 sRGB renk gamı ve 120Hz yenileme hızı sunuluyor. Ayrıca ThinkBook 14+'ın 90Hz ekranlı ek bir sürümü de bulunuyor.
Ekran dışında başka hiçbir farkları olmayan ThinkBook 14+ ve 16+ AMD imzalı 65W sekiz çekirdekli Ryzen R7-8845H işlemciden güç alıyor. İki modelde de 16GB ve 32GB LPDDR5X RAM bellek seçeneği sunan Lenovo, depolama tarafında tüm modeller için 1TB M.2 SSD'leri kullanıyor.
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Elektriksel anlamda gücünü 85 Wh'lık bir pilden alan Lenovo ThinkBook 14+/16+ 2024 modelleri 30 dakika gibi kısa bir süerde yüzde 50 şarj olabiliyor. Tüm bunlara ek olarak 1080p ultra net web kamerasını ekranın üzerinde taşıyan ThinkBook 14+/16+ 2024, üzerinde microSD kart okuyucu, Thunderbolt 4, USB 4, USB 2.0, HDMI/RJ45 bağlantı noktalarını da taşıyor.
26 Şubat'tan itibaren çevrimiçi olarak satın alınabilecek olan ThinkBook 14+/16+ modelleri toplam beş versiyonla karşımıza çıkıyor. Fiyatları ve versiyonları sizler için aşağıda tablo haline getirdik. Siz Lenovo ThinkBook 14+ ve 16+ 2024'ü nasıl buldunuz? Sizce özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Lenovo ThinkBook 14+ ve 16+ 2024 fiyatları!
Son Dakika › Teknoloji › Lenovo ThinkBook 14+ ve 16+ 2024: Özellikler ve Fiyatlar - Son Dakika Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti. Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi. BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi. Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı. 6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Lenovo ThinkBook 14+Ryzen R7 8845H16GB RAM1TB depolama2,5K 90Hz ekran694 DolarRyzen R7 8845H16GB RAM1TB depolama3K 120Hz ekran736 DolarRyzen R7 8845H32GB RAM1TB depolama3K 120Hz ekran778 Dolar
Lenovo ThinkBook 16+Ryzen R7 8845H16GB RAM1TB depolama2,5K 120Hz ekran750 DolarRyzen R7 8845H32GB RAM1TB depolama2,5K 120Hz ekran791 Dolar
Son Dakika › Teknoloji › Lenovo ThinkBook 14+ ve 16+ 2024: Özellikler ve Fiyatlar - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
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