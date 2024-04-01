LinkedIn, TikTok Tarzı Dikey Videoların Yer Aldığı Yeni Bir Özelliği Test Ediyor

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LinkedIn, TikTok tarzı dikey videoların yer aldığı yeni bir video akış özelliği test ediyor. Bu özellik henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, son günlerde kullanıcılar ve şirketler tarafından fark edildi. Yeni akış, LinkedIn uygulamasında ayrı bir "video" sekmesinde görüneceği gelen duyumlar arasında. Kullanıcılar, TikTok veya Instagram Reels gibi, dikey olarak kaydırarak klipler arasında geçiş yapabilecekler.

İş odaklı yeni özellik artık LinkedIn'de!

Bu gelişme, Instagram çalışanı Jenny Eishingdrelo tarafından paylaşılan ekran görüntüsü ve LinkedIn'in Influencer pazarlama yöneticisi Austin Null tarafından yapılan açıklamayla ortaya çıktı. İşte LinkedIn'ın yeni özelliğinin detayları…

LinkedIn'in bu tür bir formatı benimsemesi şaşırtıcı değil. Daha öncede benzer bir tutum sergileyen LinkedIn geçici gönderiler için bir deneme yapmıştı. Bu denemeler sonrasında Hikayeler özelliğini kullanıma sundu ve bu özellik bir yıl boyunca devam etti.

LinkedIn oyun sektörüne giriyor!

Ancak bu süre zarfında video denemeleri henüz tamamlanmamıştı. LinkedIn, o dönemde hikayeler formatını LinkedIn genelinde yeniden tasarlanmış bir video deneyimine dönüştürmek için çalışıyordu.

Bu yeni akış özelliği, LinkedIn tarafından profesyonel iş insanları ve düşünce liderleri için kullanıma sunulacaktır. LinkedIn, kullanıcıların işyeriyle ilgili içeriklerini paylaşmak için bir platform oluşturmayı umut ediyor. Ancak, kullanıcıların iş odaklı bir video akışına ne kadar ilgi göstereceği henüz belirsiz.

LinkedIn'in test ettiği bu yeni özellik, işlevselliği açısından potansiyel taşıyor. Ancak kullanıcıların ilgi gösterip göstermeyeceği belirsiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.