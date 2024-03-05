Linux Kullanım Oranı Tüm Zamanların Zirvesinde - Son Dakika
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Teknoloji

Linux Kullanım Oranı Tüm Zamanların Zirvesinde

Linux Kullanım Oranı Tüm Zamanların Zirvesinde

Son raporlara göre, Linux kullanıcılarının Windows'tan Linux'a geçtiği görülüyor. Statcounter tarafından hazırlanan rapora göre, Linux masaüstü pazar payında tarihinde ilk kez yüzde 4'lük bir kullanım oranına ulaştı. Bu büyümede, Windows 11'in zorlayan sistem gereksinimleri ve Linux'un kurulum sürecinin daha kullanıcı dostu olması etkili oldu. Bilgisayar pazarında fiyatların artmasıyla birlikte, Linux'un büyümeye devam etmesi bekleniyor.

05.03.2024 00:18
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Bilgisayar dünyasının yıllardır en büyük oyuncuları Windows ve macOS oldu. Linux ise açık taban kaynaklı olmasıyla daha sessiz bir pozisyonda. Ancak son raporlar, kullanıcıların Windows'tan Linux'a geçtiğini gösteriyor. Buna göre Linux kullanım oranı tüm zamanların zirvesinde.

Linux kullanım oranı tüm zamanların zirvesinde

Statcounter tarafından hazırlanan rapora göre, masaüstü pazar payında beklenmedik değişiklikler oldu. Buna göre Linux, tarihinde ilk kez yüzde 4'lük bir kullanım oranına ulaştı. Bu, 2020'nin sonlarında sadece yüzde 1,53 paya sahip olan Linux için kritik bir yükseliş anlamına geliyor.

Sektör gözlemcileri, Linux'un masaüstünde büyümesine katkıda bulunan birkaç önemli faktör olduğunu ifade etti. Bunların başında Windows 11'in oldukça zorlayan sistem gereksinimleri yer alıyor. Bu, eski bilgisayarları Windows ile uyumsuz hale getirdi. Kullanıcılar da Linux'a geçiş yapmayı tercih etti.

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Öte yandan Linux'un kurulum süreci ve daha kullanıcı dostu olması, eski donanımlarda işletim sistemini denemeyi kolaylaştırdı. Linux için devam eden yazılım ve uygulama desteği, özellikle bulut tabanlı uygulamaların yükselişiyle öne çıktı.

Şubat 2024'e ilişkin masaüstü pazarı için kullanım oranları şu şekilde:

Windows – Yüzde 72

macOS – Yüzde 15

Linux – Yüzde 4

ChromeOS – Yüzde 2

Diğer – Yüzde 6

Bilgisayar pazarında fiyatlar artarken, Linux'un büyümeye devam edeceği düşünülüyor. Kullanıcılar, yeni donanım parçaları almak yerine eski bilgisayarlarına farklı işletim sistemleri kurmayı tercih ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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