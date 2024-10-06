Lise öğrencilerinden "insansız kutup hava aracı" - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Lise öğrencilerinden "insansız kutup hava aracı"

Lise öğrencilerinden "insansız kutup hava aracı"

Lise öğrencilerinin sıfırın altında 60 derecede çalışabilen ve üstüne eklenen sensörler sayesinde otonom olarak veri toplayabilen "insansız kutup hava aracı", Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın yer bilimleri...

06.10.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lise öğrencilerinin sıfırın altında 60 derecede çalışabilen ve üstüne eklenen sensörler sayesinde otonom olarak veri toplayabilen "insansız kutup hava aracı", Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın yer bilimleri kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi bünyesinde oluşturulan Kutup Yıldızı Takımı, bilim insanlarının kutup bölgelerinde veri analizini otonom olarak yapabilmesi için "insansız kutup hava aracı" geliştirdi.

Sıfırın altında 60 dereceye kadar çalışabilen araç, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın yer bilimleri kategorisinde birincilik elde etti.

Takımın geliştirdiği araç, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te sergileniyor.

Takım kaptanı Kayra Ege Altun, AA muhabirine, araştırmalarda veri toplama ve veri analizinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bilim insanlarına yardımcı olmak için veri toplama ve veri analizini otonom hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Altun, "İKHA'mızın (insansız kutup hava aracı) altında bir sensör bulunuyor. Bu devreden alınan metan gazı yoğunluğu, sıcaklık ve nem gibi veriler doğrudan hafıza kartına kaydediliyor. Bilgisayara aktarıldığında veriler otomatik olarak uygulamamıza çekilmekte. Uygulama da bunları yapay zeka desteğiyle 2 ve 3 boyutlu grafiklerini oluşturmakta. Bu grafikler bilim insanlarımızın taleplerine yönelik oluşturulmaktadır." diye konuştu.

"Canlı keşiflerinde oldukça çığır açacağına inanıyoruz"

Programın arka planında yapay zeka formülünün de bulunduğuna dikkati çeken Altun, bu modül sayesinde kutup bölgelerinde bulunan canlılar ve kayaçların doğrudan analiz edilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların türleri ve konumları canlı olarak bilim insanlarına gönderilebilecek. Bunun da aslında canlı ve kayaç keşiflerinde oldukça çığır açacağına inanıyoruz. Takımımızın ismi Kutup Yıldızı, bunun sebebi Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak bir vizyon geliştirmek. Aslında büyüklerimizin açmış olduğu yüzyılda bizler de kutup yüzyılını başlatarak ülkemize katkı sağlamayı planlıyoruz."

Altun, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Teknofest, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Lise öğrencilerinden 'insansız kutup hava aracı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
14:04 Üniversite sistemi değişiyor mu YÖK’ten açıklama var Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:43 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik’in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal’e takıntılıydı 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 15:49:40. #1.11#
SON DAKİKA: Lise öğrencilerinden "insansız kutup hava aracı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement