Liselilerden Yapay Zeka ile Meme Taraması Ödülü - Son Dakika
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Teknoloji

Liselilerden Yapay Zeka ile Meme Taraması Ödülü

Liselilerden Yapay Zeka ile Meme Taraması Ödülü

İstanbul ve Ordu'dan 5 lise öğrencisi, yapay zeka ile mamografi kitle tespiti yaparak ödül aldı.

06.10.2024 12:21
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İstanbul ve Ordu'dan 5 liseli gencin geliştirdiği mamografi sonuçlarında kitle tespiti yaparak meme görüntülemesi raporu hazırlanmasına yardımcı olan yapay zeka tabanlı yerli yazılım, ödülünü TEKNOFEST'te aldı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından sağlıkta yapay zeka kullanımına dair açılan yarışmada, katılımcılara mamografi görüntüleri göndererek kitle tespiti ve zararlı-zararsız kategorisinin tespit edilmesi istendi.

İstanbul ve Ordu'dan bir araya gelen Akın Korkmaz, Yiğit Uslu, Mümin Esad Gül, Umut Elmas ve Ufuk Durmuş, yarışmaya mamografi sonucunda kitleyi ve zararlı olup olmadığını tespit eden yapay zeka destekli yerli yazılımla katıldı.

Yapılan değerlendirme sonucu birinci olan proje, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Takım üyesi Akın Korkmaz, gazetecilere, sağlıkta yapay zekanın doktorların hastanede daha kolay teşhis ve tanı koymalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Meslek liseliler olarak katıldıkları yarışmada birinci olduklarını ifade eden Korkmaz, "Proje, hastalarımızın tümörlerinin daha kolay şekilde tespit edip doğruluğa ulaşmasını sağlıyor. Bu amaçla ülkemize ve milletimize daha yararlı olmaya çalışmak, daha ileriye gidip doktorların gözden kaçırdığı ve hatta ulaşamayan küçük tipte kitleleri tespit edip erken teşhise yol açmak istiyoruz." dedi.

Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Songül Varlı da iki aşamalı yapılan yarışmada katılımcılara test görüntüleri vererek geliştirdikleri yapay zeka modellerinin başarılarını ölçtüklerini söyledi.

Varlı, lise ve üniversite seviyesinde düzenledikleri yarışmada kazanlara ödüllerini verdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Liselilerden Yapay Zeka ile Meme Taraması Ödülü - Son Dakika

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