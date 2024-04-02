Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, şubat ayının en hızlı Android amiral gemileri listesini paylaştı. Global pazarları ilgilendiren listenin zirvesinde bazı amiral gemisi modellerinin beklenen performansı gösterememesi dikkat çekti. Peki an itibariyle mobil pazarın en güçlü Android akıllı telefonları hangileri? İşte AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesi!
En hızlı amiral gemisi telefonlar – Mart 2024
AnTuTu'nun mart ayını kapsayan en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 6'sında karşımıza çıktı. Buna göre geçtiğimiz ayın şampiyonu son dönemde adından sıkça söz ettiren ROG 8 Pro oldu. Yapılan testlerden 2 milyon 141 bin 448 puan alan akıllı telefonu 2 milyon 138 bin 119 puanlı OPPO Find X7 takip etti.
Üçüncü sırada 2 milyon 110 bin 595 puanlı iQOO 12 yer alırken, dördüncü sıradaysa 2 milyon 98 bin 269 puanlı Red Magic 9 Pro+ karşımıza çıkıyor. Listenin beşinci sırasında 2 milyon 88 bin 853 puanla vivo X100 Pro karşımıza çıkıyor.
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İşte tüm liste:
ROG 8 Pro: 2.141.448 puan
OPPO Find X7: 2.138.119 puan
iQOO 12: 2.110.595 puan
Red Magic 9 Pro+: 2.098.269 puan
vivo X100 Pro: 2.088.853 puan
iQOO Neo9 Pro: 2.070.155 puan
iQOO 12 Pro: 2.066.837 puan
vivo X100: 2.049.022 puan
Nubia Z60 Ultra: 2.043.411 puan
OPPO Find X7 Ultra: 2.036.200 puan
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Son Dakika › Teknoloji › Mart 2024'te En Hızlı Android Amiral Gemisi Telefonlar - Son Dakika
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