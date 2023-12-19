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Marvel, Jonathan Majors'u kovdu! - Son Dakika
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Marvel, Jonathan Majors'u kovdu!

Marvel Sinematik Evreni'nde Thanos'tan sonraki en büyük kötü karakterin Fatih Kang olacağı açıklanmıştı. Ancak Jonathan Majors'un suçlamalarla gündeme gelmesi sonucunda Marvel, onu kovma kararı aldı. Ayrıca Majors'un reklamları da kaldırıldı.

Marvel, Jonathan Majors\'u kovdu!
19.12.2023 - 19:13,
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Marvel Sinematik Evreni çok sayıda süper kahramana ev sahipliği yapıyor. Bu kez de Marvel, Thanos'tan sonraki en büyük kötünün Fatih Kang adlı karakterin olmasına karar verdi. Bu karakter için de Jonathan Majors seçildi. Ancak ortaya çıkan haberler sonucunda Marvel kovma kararıyla gündeme geldi. İşte nedeni!

Jonathan Majors'un reklamları da kaldırılıyor!

Marvel'ın Sinematik Evreni'nde çok sayıda iyi ve kötü süper kahraman yer alıyor. Yapım, bu evrendeki Thanos'tan sonra gelmesi beklenen en kötü karakterin de Fatih Kang olmasına karar verdi. Ayrıca bu karakter için Creed III filmiyle başarı yakalayan Jonathan Majors'u seçti.

Marvel, Jonathan Majors'u kovdu!

Tüm bunlarla birlikte Majors, uzun zamandır eski kız arkadaşı Grace Jabbari'nin kendisine yönelik suçlamalarıyla da gündemdeydi. Ünlü ismin yaklaşık sekiz ay önce kız arkadaşı ile yaşadığı olay nedeniyle dört suçlaması vardı. Majors, ilk olarak bu suçlamaları kabul etmedi.

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Bu dört suçlamanın ikisinde suçsuz bulunan Jonathan Majors, diğer iki suçlamadan suçlu bulundu. Bu suçlamalar arasında üçüncü dereceden kasıtlı saldırı ve taciz suçlamaları yer aldı. Ünlü ismin ceza duruşmasının ise 6 Şubat'ta olacağı belirtiliyor.

Bu olaylar yaşanırken Majors'a bir darbe de Disney'den geldi. Rol alacağı "The Man in My Basement" filminin oyuncu kadrosunda Jonathan Majors artık olmayacak. Öte yandan yer aldığı reklamlar da yayından kalktı.

Peki, siz Marvel kovma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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