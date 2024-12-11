DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz

Zamanecocuk MUZAY:

Bu Mecliste bulunanlar Batıdan bir komedie filmi gibi gülerek ve eğlenerek izlendiğini bir bilselerdi,bu kadar GAFLET ve DALALET İÇERİSİNDE OLMAZLARDİ... CAHİLLİĞİN RN KOYU HALİDİR MEVCUT DÜZEN.. ALLAH'IN YARDIMI GEREK KARDEŞLERİM BÜYÜK BİR TUZAK BÜYÜK BİR İHANET KOL GEZİYOR ÜLKE DE..