DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz

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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail ile ticaret iddiasına ilişkin TBMM kürsüsünde konuşurken, İngilizce gemi isimleri kullandı. Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a dönen Gergerlioğlu'nun verdiği tepki dikkat çekti.

11.12.2024 20:34
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TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken İngilizce kelimeler kullanan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a döndü. Sesinin kesilmediğini belirten Gergerlioğlu, "Sesimi kesmeniz için Kürtçe mi konuşmamız gerekiyordu?" dedi.

GERGERLİOĞLU: TÜRKÇE KONUŞMADIM SESİMİ KESMEDİNİZ

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, İsrail'le ticaret iddiasını gündeme getirdi. İngilizce gemi isimleri söyleyen Gergerlioğlu'nun bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a dönerek söyledikleri dikkat çekti.

Türkçe konuşmadığını sesinin kesilmediğini belirten Gergerlioğlu, "Sayın başkan sesimi kesmediniz. Türkçe olmayan İngilizce kelimeler söyledim, sesimi kesmediniz: Sesimi kesmeniz için Kürtçe mi konuşmamız gerekiyordu?" dedi.

DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz

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Son Dakika Politika DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Murat Toptaş:
    Sesini skym 224 102 Yanıtla
  • Fuzuli:
    İlla bir proveke edeceksiniz, ülkenin sorunlarına kafa yorun, ama onun için beyin lazım 176 57 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Seni adam yerine koymadığı için kesmemiştir 153 70 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    konuşturmayın şu zerzeği işi gücü ortamı germek 114 62 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Onlar türk İngiliz savaşında türklere yardım eden kürtlere ve diline düşman ingilizlere ve diline hayran Sn Gergerlioğlu Acı gerçek 83 57 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Bunlarda ortalığı karıştırmaktan başka bir boka yaradığı yok 81 48 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Şovmen 65 36 Yanıtla
  • Çelikk:
    adi 50 34 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Konu ses değil yalnız… Sevmem ama dersine iyi çalışmış… 42 15 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Bu Mecliste bulunanlar Batıdan bir komedie filmi gibi gülerek ve eğlenerek izlendiğini bir bilselerdi,bu kadar GAFLET ve DALALET İÇERİSİNDE OLMAZLARDİ... CAHİLLİĞİN RN KOYU HALİDİR MEVCUT DÜZEN.. ALLAH'IN YARDIMI GEREK KARDEŞLERİM BÜYÜK BİR TUZAK BÜYÜK BİR İHANET KOL GEZİYOR ÜLKE DE.. 44 13 Yanıtla
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