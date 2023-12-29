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Marvel's Spider-Man Oyunlarından Sonra Venom Oyunu Konsepti Geliştirildi - Son Dakika
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Marvel's Spider-Man Oyunlarından Sonra Venom Oyunu Konsepti Geliştirildi

Marvel's Spider-Man oyunları büyük ilgi gördü ve Venom projesinin de önünü açtı. Insomniac Games tarafından geliştirilen yeni Venom oyununun konsept videosu, Unreal Engine 5'in gelişmiş teknolojilerini kullanarak gerçekçi grafikler ve ışık efektleriyle dikkat çekiyor. Henüz resmi olmasa da, bu konsept çalışması Venom hayranlarını heyecanlandırdı.

Marvel\'s Spider-Man Oyunlarından Sonra Venom Oyunu Konsepti Geliştirildi
29.12.2023 - 20:28,
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Marvel's Spider-Man oyunları son yıllarda büyük ses getirmeyi başardı. Hem süper kahraman hayranlarını hem de aksiyon sevenleri bir araya getirmeyi başaran oyun, Venom projesinin de önünü açtı. Bu kapsamda Unreal Engine 5 ile geliştirilen Venom oyunu konsepti de büyük ilgi topladı.

Venom oyunu konsepti göz kamaştırdı

Unreal Engine 5 ile hazırlanan yeni bir Venom konsept videosu sosyal medyada yankı uyandırıyor. Insomniac Games tarafından geliştirilecek yeni Venom oyununun, potansiyel olarak nasıl görüneceğini gözler önüne serdi.

Resmi oynanış fragmanı olmasa da, konsept videonun dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor. Venom'un duvarda sürünme ve şehirde çeşitli düşmanlara karşı savaşma becerisini gösteren video, ayrıca kendine özgü yeteneklerini de nasıl kullanacağını ortaya çıkardı.

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Konsetpi hazırlayan kişi, gerçekçi grafik ve ışık efektleri oluşturmak için Unreal Engine 5'in Nanite ve Lumen gibi gelişmiş teknolojilerinden faydalandı. Ayrıntılı karakterlerden akıcı animasyonlara kadar, Insomniac'ın Venom oyununa dair fikir vermeyi başardı.

Öte yandan bugüne kadar çıkan söylentiler, Insomniac'ın Spider-Man oyunlarının başarısının ardından bir Venom yapımı üzerinde çalıştığını gösterdi. Ayrıca bir şirket çalışanı, hayranların taleplerini dinlediklerini söyleyerek spekülasyonları daha da körüklemeyi ihmal etmedi.

Marvel's Spider-Man Oyunlarından Sonra Venom Oyunu Konsepti Geliştirildi

Henüz resmi olmasa da, bu konsept çalışması Venom için merak uyandırmayı başardı. Yakın gelecekte bir oyun paylaşılmayacak, ancak neler bekleyebileceğimizi gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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