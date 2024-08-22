McDonald's Instagram hesabı hacklendi, 700 bin dolar kripto para toplandı

Teknoloji

ABD'li fast food zinciri McDonald's'ın Instagram hesabı bir grup hacker tarafından ele geçirildi. Hackerler, sosyal paylaşım sitesinden bir token'ın tanıtımını yaptı. Tanıtımın ardından token'ın piyasa değeri 100 bin dolardan 20 milyon dolara ulaştı.

HACKERLAR 700.000 DOLAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

5 milyondan fazla takipçinin bulunduğu hesabın hacklendiğinin anlaşılması üzerine kullanıcılar satış yapmaya başladı ve token'ın değeri 1 milyon doların altına düştü. Hacker grubun, Mcdonald's'ın Instagram'daki biyografisine " Solana'daki 700.000 dolar için teşekkür ederim" notu düştüğü görüldü.

Biyografide ayrıca Afrika kökenliler için aşağılayıcı olarak kabul edilen "nigga" ifadesi ile Hindistan bayrağı da kullanıldı.

YETKİLİ İSİMDEN ÖZÜR MESAJI GELDİ

McDonald's resmi bir açıklama yapmadı ancak The Us Sun'a konuşan yetkili, yaşananlardan dolayı özür diledi. Yetkili, "Sosyal medya hesabımızı etkileyen münferit olayın farkındayız. Hesaptaki sorunu çözdük. Bu süredeki paylaşılan saldırgan dil için takipçilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.