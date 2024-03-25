Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte Türkiye de yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda bakanlıklar, yerli ve milli yazılımlar ve servislere geçiş yapıyor. Ayrıca yenileme çalışmaları da unutulmuyor. Son gelişmelere göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yeni nesil elektronik posta sistemi geliyor.
MEB, yeni nesil elektronik posta sistemini duyurdu!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TUBİTAK iş birliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen bu yeni nesil elektronik posta sistemi, bakanlığın kullandığı diğer sistemlerdeki özellikleri bir arada sunacak.
Aktarılan bilgilere göre yeni nesil elektronik posta sisteminin en az 100 bin okul ve eğitim kurumu tarafından aktif olarak kullanılabilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte söz konusu platform, okullar ve Bakanlık kurumları arasındaki iletişimi kolaylaştıracak, eğitimde dijitalleşmeyi destekleyecek ve yönetimsel işlemlerin hızlanmasına katkı sağlayacak bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.
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Akabinde sistem, iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği ile de güvenli bir erişim sağlayacak. Bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ile uyumlu şekilde çalışacakken, takvim kayıtlarının yönetimi ve mail gruplarını kontrol etme desteği de sağlayacak.
MEB'in yeni nesil elektronik posta sistemi, yerli ve milli imkanlar ile geliştirilmiş Milli İşletim Sistemi (PARDUS), Milli Akıllı Kart (AKİS) ve Milli Donanım Güvenlik Modülü (DİRAK) gibi TUBİTAK tarafından geliştirilmiş yazılımlar ile de entegrasyon sağlayacak.
MEB, elektronik posta sistemini 5 Nisan itibariyle kullanıma sunacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › MEB'den Yeni Nesil Elektronik Posta Sistemi - Son Dakika
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