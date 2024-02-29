Meizu 21 Pro: Teknik Özellikler ve Fiyatı

Meizu, pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce yeni Meizu 21 Pro adlı Android amiral gemisini tanıttı. İşte Meizu 21 Pro teknik özellikleri ve fiyatı…
Meizu 21 Pro özellikleri ve fiyatı
Meizu 21 Pro, 6.79 inç boyutunda LTPO AMOLED ekranla geliyor. 1368 x 3192 piksel yani 2K çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Bununla beraber 1250 nit tepe parlaklık sunuyorken, HDR10+ teknolojini de barındırıyor.
Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden bu işlemci; 1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520 çekirdekleri ve Adreno 750 grafik biriminden oluşuyor.
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Ön tarafında f/2.4 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasındaysa üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 10 Megapiksel telefoto kameralardan oluşuyor.
Android tabanlı Flyme OS üzerinde çalışan Meizu 21 Pro modeli, 5,050 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya ise 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj edilebiliyor. Son olarak akıllı telefonun 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS ve NFC desteği olduğunu da belirtelim.
Meizu 21 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
1368 x 3192 piksel (2K) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1250 nit tepe parlaklık HDR10+ teknolojisi Meizu Titan Glass 2.0İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9, 24mm, 1.2µm, 1/1.3 inç, PDAF, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, 15mm, 122° – Telefoto kamera (3x): 10 Megapiksel, f/2.0, 72mm, PDAF, OIS – Video kaydı: 8K, 4K, 1080p; gyro-EISÖn Kamera: 32 Megapiksel, f/2.4RAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5,050 mAhŞarj: 80W kablolu 50W kablosuz 10W ters kablosuzİşletim Sistemi: Android tabanlı Flyme OSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarToz ve Su Dayanıklılığı: VarBoyut: 165 x 74.4 x 8 mmRenk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşil, mavi Meizu 21 Pro fiyatı; Meizu 21 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 4.999 Çin yuanı (695 dolar) Meizu 21 Pro 16 GB RAM + 512 GB: 5.399 Çin yuanı (750 dolar) Meizu 21 Pro 16 GB RAM + 1 TB: 5.899 Çin yuanı (820 dolar) Son Dakika › Teknoloji › Meizu 21 Pro: Teknik Özellikler ve Fiyatı - Son Dakika Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi. Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu. AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi. Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında. ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti. Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak. TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı. Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
ÖzelliklerMeizu 21 ProEkran: 6.79 inç – LTPO AMOLED
1368 x 3192 piksel (2K) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1250 nit tepe parlaklık
HDR10+ teknolojisi
Meizu Titan Glass 2.0İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9, 24mm, 1.2µm, 1/1.3 inç, PDAF, OIS
– Ultra geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, 15mm, 122°
– Telefoto kamera (3x): 10 Megapiksel, f/2.0, 72mm, PDAF, OIS
– Video kaydı: 8K, 4K, 1080p; gyro-EISÖn Kamera: 32 Megapiksel, f/2.4RAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5,050 mAhŞarj: 80W kablolu
50W kablosuz
10W ters kablosuzİşletim Sistemi: Android tabanlı Flyme OSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarToz ve Su Dayanıklılığı: VarBoyut: 165 x 74.4 x 8 mmRenk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşil, mavi
Meizu 21 Pro fiyatı;
Meizu 21 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 4.999 Çin yuanı (695 dolar)
Meizu 21 Pro 16 GB RAM + 512 GB: 5.399 Çin yuanı (750 dolar)
Meizu 21 Pro 16 GB RAM + 1 TB: 5.899 Çin yuanı (820 dolar)
Son Dakika › Teknoloji › Meizu 21 Pro: Teknik Özellikler ve Fiyatı - Son Dakika
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?