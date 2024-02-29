Meizu 21 Pro: Teknik Özellikler ve Fiyatı

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Meizu, pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce yeni Meizu 21 Pro adlı Android amiral gemisini tanıttı. İşte Meizu 21 Pro teknik özellikleri ve fiyatı…

Meizu 21 Pro özellikleri ve fiyatı

Meizu 21 Pro, 6.79 inç boyutunda LTPO AMOLED ekranla geliyor. 1368 x 3192 piksel yani 2K çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Bununla beraber 1250 nit tepe parlaklık sunuyorken, HDR10+ teknolojini de barındırıyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden bu işlemci; 1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520 çekirdekleri ve Adreno 750 grafik biriminden oluşuyor.

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Ön tarafında f/2.4 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasındaysa üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 10 Megapiksel telefoto kameralardan oluşuyor.

Android tabanlı Flyme OS üzerinde çalışan Meizu 21 Pro modeli, 5,050 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya ise 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj edilebiliyor. Son olarak akıllı telefonun 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS ve NFC desteği olduğunu da belirtelim.

Meizu 21 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;