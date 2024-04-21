Meizu, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir duyuruyla akıllı telefon operasyonlarını sonlandıracağını açıkladı. Buna göre şirketin odak noktası yapay zeka çözümleri olacak. Ancak Çinli üretici, Meizu 21X modeliyle amiral gemisi serisini genişletmeye hazırlanıyor.
Meizu 21X ortaya çıktı
Meizu'nun yeni akıllı telefonu, kısa süre önce Çin'den 3C sertifikasyonu alarak Meizu 21 serisinin son modeli olacağı sinyalini verdi. Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre, sertifikasyon sürecinden geçen telefonun Meizu 21X olarak adlandırılacak.
Sertifika belgeleri, telefonun Meizu için Fuzhikang Precision Electronics tarafından üretildiğini ve M468Q model numarasını taşıdığını ortaya koydu. Ayrıca 66W hızlı kablolu şarj özelliğini de destekleyecek. Cihazın Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacağı ve 5500mAh bataryadan besleneceği düşünülüyor.
123132132
Bu yapılandırma ise Snapdragon 8 Gen 3'e sahip Meizu 21 ile yarışacağını gösteriyor. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Meizu 21; 6.55 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğe sahip bir OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 1800 nit tepe parlaklık ve 1920 Hz PWM karartma sunuyor.
Bununla beraber akıllı telefonun 8 GB/ 16 GB RAM varyantları bulunuyorken, depolama alanı tarafındaysa 256 GB/ 512 GB seçenekleri mevcut.
Meizu 21 fiyatı;
Meizu 21 8 GB RAM + 256 GB: 480 dolar
Meizu 21 12 GB RAM + 256 GB: 520 dolar
Meizu 21 12 GB RAM + 512 GB: 565 dolar
Meizu yeni modelle ilgili teknik özellikleri, fiyatlandırmayı veya lansman tarihini açıklamadı. Ancak 3C sertifikası yakında duyurulabileceğinin sinyalini veriyor.
Son Dakika › Teknoloji › Meizu, amiral gemisi serisini genişletmek için Meizu 21X'i tanıttı - Son Dakika
Qualcomm, Windows bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X serisi işlemcilerini genişletmeye hazırlanıyor. Şifreli şekilde paylaşılan yeni bir etkinlik, Snapdragon X'e dikkat çekiyor. 15 saniyelik bir video yayınlayan şirket, duyurunun 24 Nisan'da yapılacağını belirtti. Etkinlikle ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor, ancak video Qualcomm'un planlarına dair spekülasyonları körükledi. Pek çok kullanıcı ilk masaüstü işlemcisi Snapdragon X Elite'e yönelik olduğunu düşünüyor. X Elite'den gücünü alan ilk Windows 11 bilgisayarların yaza kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Kena Bridge of Spirits oyununun Xbox platformuna taşınacağı, oyunun derecelendirilmesiyle ortaya çıktı. Ember Lab tarafından geliştirilen oyun, PlayStation'a özel olarak çıkmıştı ve büyük beğeni toplamıştı. Xbox kullanıcıları da artık bu benzersiz maceraya katılabilecek.
TikTok, yapay zeka destekli ses klonlama aracı üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, kısa bir örnek kaydederek seslerinin dijital kopyasını oluşturabilecek ve videolarına bu sesleri ekleyebilecek.
Fallout Shelter, Fallout evrenine farklı bir bakış sunan ve oynanabilirliğiyle dikkat çeken bir ücretsiz oyun. Oyun, oyuncuları post-apokaliptik bir dünyaya götürüyor ve kendi sığınaklarını yönetme görevini veriyor.
Transformers serisi, orijinal Transformers hikayesini yansıtan yeni bir filmle geri dönüyor. Fragmanı izleyerek film hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Xiaomi'nin elektrikli otomobil sektörüne girişi, pazarda büyük bir etki yaratıyor. Xiaomi SU7 modeli ile Tesla gibi sektör liderlerine rekabet sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, ileri batarya teknolojisi ve rekabetçi fiyatlandırma stratejisiyle öne çıkıyor. Çin'in lityum kaynaklarını kontrol etmesi sayesinde sağlanan maliyet avantajı, Xiaomi'nin rekabetçi fiyat politikasını mümkün kılıyor. Ayrıca, otonom sürüş teknolojisi konusunda da önemli ilerlemeler kaydediyor. Xiaomi'nin sektöre girişiyle birlikte, elektrikli otomobil piyasasında fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşuyor ve Tesla'nın iş modeli üzerinde değişikliklere yol açabilir. Bu rekabet koşulları, elektrikli otomobil sektörünün geleceğini belirleyici bir şekilde şekillendiriyor.
ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketine ait olan sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi bulunuyor ve ABD Başkanı Joe Biden'ın satış konusunda ilerleme kaydedildiğini tespit etmesi halinde satış süresi 90 gün daha uzatılabilecek. Yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından Biden'ın onayına sunulacak.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sivas seferini gerçekleştiren uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kokpit camında çatlak oluşması nedeniyle acil iniş yaptı. Pilotun soğukkanlılığı sayesinde uçak güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı'na indi. Yolcular başka bir uçakla Sivas'a gönderildi ve uçak bakıma alındı.
Yeni bir akıllı telefon alırken cihazın uzun ömürlü olması açısından birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu faktörler arasında kamera, batarya, şarj hızı, ekran ve bağlantı özellikleri bir yana yaydığı radyasyon miktarı da oldukça önemli. Peki en fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar hangileri? İşte söz modeller… En fazla radyasyon yayan akıllı telefon modelleri sıralamasına baktığımızda Şubat 2022'de piyasaya sürülen Motorola Edge 30 Pro'nun zirvede yer aldığını görüyoruz. SAR değeri kafa için 2.25 W/kg, vücut içinse 3.37 W/kg. İkinci sırada ise Xiaomi 13 Pro yer aldı. Çinli markanın Şubat 2023'te piyasaya sürdüğü Xiaomi 13 Pro kafa için 2.05 W/kg, vücut içinse 3.03 W/kg radyasyon yayıyor. Hemen ardından onu takip eden OnePlus 11 Pro ise sırasıyla 1.97 W/kg ve 2.95 W/kg SAR değerlerine sahip. En fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı; Motorola Edge 30 Pro, Xiaomi 13 Pro, OnePlus 11 Pro, iQOO 11 Pro, ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+, Vivo X90 Pro+, Meizu 20 Pro, Redmi K60 Pro, OPPO Find X5 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Motorola Edge 30, OnePlus 11, iQOO 9 Pro, ZTE Nubia Red Magic 8 Pro, Vivo X80 Pro+, Meizu 20, Redmi K60 Gaming Edition, OPPO Find X5, Samsung Galaxy S23+, Motorola Edge 30 Lite.
Gelen son bilgilere göre, birçok ülkede yoğun olarak kullanılan Apple Pay uygulaması NFC özelliği için yakında bir zamanda Avrupa Birliği'nden resmi onay alacak. Bu kararla birlikte Avrupa'da oldukça yaygınlaşması beklenen ödeme yönteminin, böylelikle kısa bir süre içinde bünyesine yüz binlerce yeni kullanıcı katabileceği düşünülüyor.
Samsung, akıllı telefon kataloğunu genişletmek için Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.7 inç Super AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 50 MP ön kamera ve 5000mAh batarya bulunuyor. Tanıtım tarihi henüz belirsiz.
Sizin düşünceleriniz neler ?