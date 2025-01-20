Melania Trump Kripto Para Çıkardı

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ABD'nin First Lady'si Melania Trump, kocası Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından bir gün önce kendi kripto para birimini çıkardı.

Donald Trump da kısa süre önce kendi kripto para birimi $Trump'ı piyasaya sürmüştü.

X hesabından bir paylaşımda bulunan Melania Trump, "Resmi Melanie Meme'i aktif! Artık $Melania satın alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Resmi Melania Meme" sayfası, bunun Solana blok zincir altyapısıyla hazırlanmış bir kripto varlık olduğunu yazıyor.

İnternet sitelerinde hem $Trump hem de $Melania'nın "bir yatırım fırsatı olma amacı taşımadıkları" belirtiliyor.

Kripto para birimlerinin piyasa büyüklüklerini inceleyen CoinMarketCap sitesine göre $Trump 12 milyar dolar, $Melania ise 1.7 milyar dolar değere ulaştı.

Donald Trump daha önce kripto para birimlerini "dolandırıcılık" olarak nitelemiş fakat 2024 seçim kampanyası sürecinde kripto paralarla bağış kabul eden ilk ABD başkan adayı olmuştu.

Trump seçim vaadi olarak stratejik bir Bitcoin rezervi biriktireceğini ve finansal düzenleyici kurumların başlarına dijital varlıklara daha olumlu bakan kişiler atayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Trump'ın kripto endüstrisine yönelik düzenlemeleri gevşeteceği beklentisi oluşmuş ve Trump'ın seçim zaferinin ardından Bitcoin'in değerinde büyük artış yaşanmıştı.

Bitcoin'de yeni rekor

Bitcoin 20 Ocak sabahı da Donald Trump'ın yemini öncesinde 109 bin dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı.

ABD'de Joe Biden döneminde düzenleyici kurumlar, kripto para birimlerinin dolandırıcılık ve para aklama amacıyla kullanılmasına yönelik endişeleri öne çıkarmış, bazı kripto borsaları ve şirketlerine davalar açılmıştı.