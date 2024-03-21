Mercedes-Benz ve Chrysler, güvenlik endişeleri nedeniyle 150 bin'den fazla aracı geri çağırıyor. Bu, Mart ayı itibarıyla otomobil üreticileri tarafından pazardan geri çağrılan araç sayısı 1 milyonu aştı. İşte çağırılan araç modelleri…
Mercedes ve Chrysler, güvenlik sorunları nedeniyle 150 bin'den fazla aracı geri çağırıyor
Stuttgart, Almanya merkezli Mercedes, yolcu koltuğu altındaki 48 voltluk zayıf bir topraklama bağlantısı nedeniyle 116 bin 20 aracı geri çağırdığını duyurdu. Bu hata, kablo aşırı ısınmasına ve yangına neden olabilir.
Mercedes, bu hatanın kazaya veya yaralanmalara yol açmadığını belirtti. Geri çağrılan araçlar arasında 2019-2024 model yıllarına ait AMG GLE53, AMG GLE63 S, AMG GLS63, GLE350, GLE450, GLE580, GLS450, GLS580 ve GLS600 modelleri yer alıyor.
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Bayiler 22 Mart'ta, araç sahipleri ise 14 Mayıs'tan önce bilgilendirilecek. Chrysler ise, ABD'de sürücü tarafı hava yastıklarının açılamama ihtimali nedeniyle 38 bin 100'den fazla aracı geri çağırdığını açıkladı. Bu geri çağrıma, direksiyon kolonu kontrol modülündeki bir hata neden oluyor.
Ayrıca, Auburn Hills, Michigan merkezli şirket, 11 bin civarında yedek direksiyon kolonu kontrol modülünü de geri çağırıyor. Geri çağrılan modeller arasında 2023-2024 yılları arasındaki Ram, Jeep ve Chrysler modelleri bulunuyor.
Araç sahipleri 3 Mayıs'ta bilgilendirilecek ve yetkili bayiler ücretsiz olarak parçaları inceleyip gerektiğinde değiştirecek. Bu yıl başından bu yana, Chrysler 663 bin'den fazla, Mercedes ise 281 bin aracı geri çağırdı.
Bu geri çağırmalar, otomobil endüstrisindeki güvenlik ve kalite kontrol standartlarının önemini vurguluyor. Geri çağırmalar, hem üreticilerin hem de tüketicilerin güvenliği açısından kritik bir rol oynuyor.
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