Mercedes, Üretim Süreçlerinde İnsansı Robot Kullanacak

Mercedes, önümüzdeki dönemde birçok üretim sürecinde insansı robot kullanmaya başlayacak. Yapay zeka teknolojilerinden gücünü alacak bu robotların, fabrikalardaki verimliliği gözle görülür ölçüde artırması bekleniyor.
Robotik firması Apptronik ile uzun dönemli bir iş birliği anlaşmasına imza atan şirket, ilk etapta üretimin hangi alanlarında bu robotlardan faydalanabileceğini inceleyecek. Anlaşmanın ayrıntıları hakkında şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. İşte tüm detaylar…
Mercedes, robot teknolojisinden yararlanacak
Fakat bu iş birliğinin, iki taraf için de oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Mercedes üretim teknolojisini geliştirerek kullanıcı talebine daha hızlı cevap vermek isterken, Apptronik ise robotlarını otomotiv sektöründe yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
Mercedes'in yaptığı bu hamlenin, firmanın yatırımcıları tarafından da gayet olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. İnsansı robotlar resmi olarak faaliyete geçtiği takdirde, şirket hisselerinde kayda değer bir artış yaşanacağı öngörülüyor.
Robotlar, insanları işsiz mi bırakacak?
Firma bu hamlesinde başarılı olursa, birçok otomobil markasının üretim süreçlerinde robotlardan faydalandığını görebiliriz. Ancak bu değişimin, günün sonunda büyük bir işsizlik furyasına yol açacağından endişe edenler mevcut. İnsanlar gibi dinlenme ihtiyacı hissetmeden saatlerce çalışabildiği söyleyen bu robotlara karşı, işçi sendikalarının ayaklanacağını öne sürenler bile var.
Geçtiğimiz yıl, Amazon bazı dağıtım tesislerinde insansı robotlar kullanacağını açıklamıştı. BMW ise ocak ayında robotik şirketi Figure ile uzun dönemli bir anlaşmaya gitti. Yapay zeka desteğini de arkasına alan bu robotları, önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız gibi görünüyor.
Tesla araçlar hacklenebiliyor mu?
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes'in uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Mercedes, Üretim Süreçlerinde İnsansı Robot Kullanacak - Son Dakika
Tesla yönetimindeki yeni sızıntılar, Elon Musk'ın radikal açıklamalarının şirketi maddi olarak sıkıntıya soktuğunu gösteriyor. Musk'ın sosyal medya paylaşımları ve yapay zeka projesi planlaması, yönetimdeki hoşnutsuzluğu artırıyor.
Tesla'nın Hindistan pazarına açılmayı planladığı ve ülke yönetiminin düşük vergi politikasının bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Şirketin, ülkede 500 milyon doları geçen bir üretim tesisi kurma şartını yerine getirmesi gerekiyor. Elon Musk'ın da uzun süredir Hindistan'a giriş konusunda istekli olduğu biliniyor. Hindistan'ın elektrikli araç üreticilerinden diğer talepleri arasında yerel tedarikçilerden sağlanan üretimin %25 olması bulunuyor. Tesla yönetiminin bu şartları kolaylıkla yerine getirebileceği konuşuluyor. Hindistan'ın büyük bir vergi indirimi uygulamasının sebebi ise petrol ithalatını düşürmek. Yönetim, 2030 yılına kadar ülkede satılan araçların %30'unun elektrikli olmasını hedefliyor.
TikTok platformunun kapatılma kararı, Amerikan Senatosu'na kadar gitmiş durumda. Senato da onayladığı takdirde, platform başka bir şirkete satılmazsa ülkedeki faaliyetlerine son vermek zorunda kalacak. Fakat bu durumu, düşünce özgürlüğü bakımından eleştirenler de mevcut. İnternet uzmanı Eric Goldman konuyla ilgili yaptığı yorumda, TikTok'un Çin ile olan bağlantısından dolayı oldukça kolay bir hedef olduğunu, fakat kapatılma kararının resmiyet kazandığı durumda diğer sosyal medya firmalarını da büyük bir baskı altına sokacağını söyledi. Goldman, Facebook ve Instagram'a sahip olan Meta'nın da yakın zamanda ağır suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. TikTok'un kapatılma davasının oldukça muğlak yargılara dayandığını ifade eden Goldman, yaklaşmakta olan genel seçimlerin de burada bir korku faktörü olarak kullanıldığını öne sürdü. Ayrıca TikTok Amerikan yönetiminin istediği gibi başka bir şirket tarafından satın alınsa bile, kapalı kapılar ardında yine Çin hükümeti tarafından koordine edilebilir. Bazıları ise Amerikan Başkanı Biden'ın, milyonlarca vatandaşının kullandığı bir uygulamayı böylesine kısa bir süre içinde kapatmasının son derece anti demokratik olacağı görüşünde. Günün sonunda, yaşanacak tüm gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
2024 yılında Apple ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları olan iPhone 15 ve Xiaomi 14, göz alıcı özellikleri ve çekici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Her iki telefon da güçlü performans, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve kaliteli kamera sistemleri sunuyor. Hangi telefonun tercih edileceği ise kullanıcının tercihlerine ve bütçesine bağlı. iPhone 15 daha iyi performans ve kamera isteyenler için uygunken, Xiaomi 14 daha modern tasarım ve uzun pil ömrü arayanlar için daha uygun bir seçenek olabilir.
Snapchat'in yeni güncellemesiyle birlikte Sonsuz Bellek adlı özelliği kullanıma sunacağı ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, önemli direkt mesajları kayıt altına alabilecekler. Ancak bu yeniliğin uygulamanın gizlilik odaklı doğasına ters olduğunu savunanlar da bulunuyor. Güncellemenin ne zaman devreye gireceği ise henüz bilinmiyor.
OnePlus Ace 3V, amiral gemisi katili özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak tanıtılacak. OnePlus 12'yi geride bırakan pil performansıyla dikkat çeken cihaz, önümüzdeki hafta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan bir versiyonu kesinleşti. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle güçlendirilen OnePlus Ace 3V, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca, 5.500 mAh batarya ve plastik çerçeve ile gelecek olan cihazın, OnePlus Nord 4'ün yeniden markalanmış sürümü olduğu iddia ediliyor.
vivo V23, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesini aldı. Yeni güncelleme, Mart 2024 güvenlik yamasıyla birlikte gelirken, kilit ekranı saati, albümler, küçük pencereler ve sistem gibi birçok yenilik getiriyor. vivo'nun diğer modellerinin de Android 14 güncellemesini alacağı belirtiliyor.
Pittsburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen bir uygulama, yapay zeka kullanarak kulak iltihabı teşhisi yapabiliyor. Uygulama, akut orta kulak iltihabı (AOM) teşhisinde doktorlardan daha doğru sonuçlar veriyor. Yapay zeka, kulak zarı videoları üzerinde eğitilerek yüzde 93 doğruluk oranıyla teşhis yapabiliyor. Bu gelişme, kulak iltihabı tedavilerinde erken ve doğru teşhis imkanı sağlayabilir.
Apple'ın 2021 yılında aldığı ekranlı AirPods patentinin birebir üretiminin gösterildiği gönderi oldukça ilgi çekti. Sahte bir AirPods 3 kutusu üzerine entegre edilen ekran sayesinde ses açma kapatma, gürültü engelleme özelliğini açma kapatma gibi birçok özelliğin kontrolü sağlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?