Mercedes, Üretim Süreçlerinde İnsansı Robot Kullanacak

Teknoloji

Mercedes, önümüzdeki dönemde birçok üretim sürecinde insansı robot kullanmaya başlayacak. Yapay zeka teknolojilerinden gücünü alacak bu robotların, fabrikalardaki verimliliği gözle görülür ölçüde artırması bekleniyor.

Robotik firması Apptronik ile uzun dönemli bir iş birliği anlaşmasına imza atan şirket, ilk etapta üretimin hangi alanlarında bu robotlardan faydalanabileceğini inceleyecek. Anlaşmanın ayrıntıları hakkında şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. İşte tüm detaylar…

Mercedes, robot teknolojisinden yararlanacak

Fakat bu iş birliğinin, iki taraf için de oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Mercedes üretim teknolojisini geliştirerek kullanıcı talebine daha hızlı cevap vermek isterken, Apptronik ise robotlarını otomotiv sektöründe yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Mercedes'in yaptığı bu hamlenin, firmanın yatırımcıları tarafından da gayet olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. İnsansı robotlar resmi olarak faaliyete geçtiği takdirde, şirket hisselerinde kayda değer bir artış yaşanacağı öngörülüyor.

Robotlar, insanları işsiz mi bırakacak?

Firma bu hamlesinde başarılı olursa, birçok otomobil markasının üretim süreçlerinde robotlardan faydalandığını görebiliriz. Ancak bu değişimin, günün sonunda büyük bir işsizlik furyasına yol açacağından endişe edenler mevcut. İnsanlar gibi dinlenme ihtiyacı hissetmeden saatlerce çalışabildiği söyleyen bu robotlara karşı, işçi sendikalarının ayaklanacağını öne sürenler bile var.

Geçtiğimiz yıl, Amazon bazı dağıtım tesislerinde insansı robotlar kullanacağını açıklamıştı. BMW ise ocak ayında robotik şirketi Figure ile uzun dönemli bir anlaşmaya gitti. Yapay zeka desteğini de arkasına alan bu robotları, önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız gibi görünüyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes'in uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.