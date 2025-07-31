Mersin Üniversitesi'nden Güneş Enerji Santrali

MERSİN Üniversitesi tarafından geçen yıl temelleri atılan ve ilk etabı tamamlanan Güneş Enerji Santralleri (GES) sayesinde 3 ayda 11 milyon TL tasarruf elde edildi. Proje ile yıllık 60 milyon TL tasarruf hedefleniyor.

Mersin Üniversitesi bünyesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında geçen yıl mart ayında temelleri atılan güneş enerjisi santrallerinin ilk etabı tamamlandı ve nisan ayında faaliyete geçti. Kendi enerjisini üreten ve Dünya Bankası Projesi ile finansman sağlayan Türkiye'deki ilk üniversite olma özelliğine projede yıllık 60 milyon TL tasarruf hedeflendi. Projenin ilk 3 ayında 11 milyon TL tasarruf elde edildi.

'TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI'

Proje hakkında bilgi veren Mersin Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, ciddi derecede ekonomik katkı sunulacağını kaydetti. Erol, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda, üniversitemiz hastanesi, tıp fakültesi, mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerinde enerji verimliliğini sağlayacak önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Projenin temelini, hastanemiz, tıp fakültemiz ve mimarlık fakültemiz otoparklarına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) sistemleri oluşturuyor. Bu uygulama ile otoparkların üstü güneş panelleriyle kaplanarak hem alan verimli kullanıldı hem de temiz enerji üretimine başlandı. Bu yönüyle projemiz, çevreci yaklaşımı kadar örnek bir kaynak yönetimi modeli niteliği de taşıyor. Proje ile kısa süre içinde devreye aldığımız GES'ler, yalnızca çevreye duyarlı bir dönüşüm değil; aynı zamanda çok ciddi bir ekonomik katkı anlamı da taşıyor. 28 Temmuz tarihli verilere göre; genel toplamda 3 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon 919 bin kilovat saatin üzerinde elektrik üretimi gerçekleştirildi ve toplamda yaklaşık 11 milyon TL ekonomik kazanç elde edildi. Proje kapsamında yıllık yüzde 40 enerji tasarrufu, 60 milyon TL ekonomik tasarruf hedefliyoruz" dedi.

'ÇEVREYE DUYARLI BİR KAMPÜS MODELİ DE İNŞA EDİYORUZ'

Enerji üretiminin yanı sıra üniversite olarak karbon ayak izini azaltıp, çevreye duyarlı bir kampüs modeli de inşa ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Yaşar, "Projemiz sadece GES sistemlerinin kurulumu ile sınırlı değil. Üniversitemiz hastanesi ve mimarlık fakültesinin eski mekanik ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemleri de bu proje kapsamında yenilendi. Ayrıca bu sistemlerde kullanılan yazılım tabanlı otomasyon uygulamaları sayesinde, akşam saatlerinde kapanan birimlerin aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri otomatik olarak devre dışı bırakılarak enerji tasarrufu daha da artırıldı. Projemizin bundan sonraki etabı üniversitemizin onkoloji hastanesi otoparkına kurulacak GES ile devam edecek. Bizler için büyük önem taşıyan bu proje çevreye duyarlı, teknolojiyle entegre ve sürdürülebilir bir üniversite vizyonumuzun çok önemli bir adımıdır. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekiplerimize ve destek veren tüm paydaş kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Projenin üniversitemize, Mersin'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Mersin Üniversitesi çevreci bir yaklaşım ile ortaya koyduğu projelerle, geleceğimize ve sürdürülebilirliğin yüzyılına katkı sunmaya devam edecektir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Soner AYDIN-Mustafa ERCAN/MERSİN