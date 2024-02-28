Meta, AR gözlükleriyle donanım alanında iddialı adımlar atıyor

Meta, sosyal medya yazılımlarının ötesine geçerek donanım alanında da iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirket, milyarlarca dolar yatırım yaparak geliştirdiği "Nazare" adını verdiği AR (Artırılmış Gerçeklik) gözlüklerini bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.
Meta, Quest 3'ten sonra ilk kez gerçek bir AR gözlüğüyle geliyor
Bu gözlükler, oldukça hafif ve gelişmiş olacak şekilde tasarlanmış sıradan bir gözlük şeklinde karşımıza çıkacak. Nazare'nin yanı sıra, Meta'nın 2024'te "Hypernova" adıyla daha uygun fiyatlı bir AR gözlük modeli sunmayı planladığı belirtiliyor.
Bu gözlükler, akıllı telefonlarla eşleştirilecek ve kullanıcılara bildirimleri ve bağlamla ilgili faydalı bilgileri küçük bir ekran üzerinde sunacak. Bu, Google Glass'a benzer bir işlevsellikle, ancak normal gözlük çerçevesinde sunulacak.
Bu defa bambaşka geliyor: MediaTek ve Meta, AR gözlükler için el sıkıştı!
AR gözlük üretmek Meta için neden zor?
Meta'nın AR gözlüklerinde karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, uygun bir giriş yöntemi bulmak. VR kontrolleri, ev dışında kullanılması amaçlanan gözlükler için pratik değil. Ses tanıma teknolojisi olgunlaşmış olsa da, birçok kişi özel metinleri yabancıların önünde yüksek sesle dikte etmek istemeyebilir.
Sanal bir klavyede yazmak işe yarayabilir, ancak bu yorucu olabilir ve dokunmatik ekranların dokunsal geri bildirimini sağlamaz. Meta, hem Nazare hem de Hypernova'yı, kollarınızdaki nöral sinyalleri EMG (elektromiyografi) kullanarak okuyabilen bir nöral bileklikle paketleyecek.
Meta'nın bu cihazı, parmak hareketlerini takip edebilecek ve diğerlerinin yanında bile fark edilmeyen ince parmak jestlerini algılayabilecek. Bu bilekliğin, 2024'te hem Nazare hem de Hypernova ile kontrol yöntemi olarak birlikte verilmesi bekleniyor.
Meta rekabeti artıracak
Meta'nın bu planları elbette rekabetsiz olmayacak. Apple'ın 2025 yılı için kendi AR gözlüklerini planladığı ve Google'ın da kendi gözlüklerini geliştirmek için tedarikçi satın aldığı bildiriliyor.
Amazon gibi diğer teknoloji devlerinin de kenarda durmayacağı tahmin ediliyor. Ancak Meta, bu teknolojiler üzerinde neredeyse 8 yıldır çalışıyor ve Zuckerberg bu alana diğer şirketlerden daha fazla yatırım yapıyor.
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