Zuckerberg, Meta çalışanlarının yüzde 5\'ini işten çıkarıyor

Teknoloji

Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Sosyal medya devi Meta'nın personellerinin yüzde 5'inin işine performansa dayalı olarak son vereceği ve işten çıkarılan çalışanların yerine yeni alım yapacağı bildirildi.

ZUCKERBERG'DEN ÇALIŞANLARA NOT: BU YIL YOĞUN GEÇECEK

ABD basınında yer alan haberlere göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, bu yılın yoğun geçeceğine işaret ederek, ekiplerde en iyi çalışanların bulunduğundan emin olmak istediğini belirtti.

İŞTEN ÇIKARMA KARARI

Performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri uzaklaştırmaya karar verdiğini ifade eden Zuckerberg, performansa dayalı işten çıkarmalara gideceklerini ve boşalan pozisyonları 2025'te yeniden doldurma niyetinde olduklarını bildirdi.

CÖMER KIDEM TAZMİNATI

Zuckerberg, gelecekteki performansları konusunda iyimser olurlarsa beklentileri karşılamayan herkesi işten çıkarmayacaklarına dikkati çekerek, işine son verilen personele "cömert" kıdem tazminatı sağlayacaklarını kaydetti.

İşten çıkarmalardan etkilenenlere 10 Şubat'ta bildirim yapılacağını aktaran Zuckerberg, ABD dışındaki çalışanların daha sonra bilgilendirileceğini belirtti.

ŞİRKET ÇALIŞANLARININ YÜZDE 5'İ ETKİLENECEK

ABD basınında yer alan ve bir Meta yöneticisinin paylaşımına dayandırılan haberlere göre, işten çıkarmalardan şirket çalışanlarının yüzde 5'i etkilenecek.