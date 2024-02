Microsoft, Age of Empires serisini genişletiyor

Teknoloji

Microsoft geçtiğimiz gün paylaştığı duyurular ile strateji oyunu serisi Age of Empires'ta önemli genişlemelere gideceğini açıkladı. İlk olarak yeni bir Age of Empires oyunu duyuran şirket, ayrıca Age of Empires Mobile ile seriyi mobil dünyaya taşıyacağını belirtti.

Age of Empires Mobile 2024'te çıkacak

Age of Empires Mobile için yeni oynanış detayları geldi. Timi Studio tarafından geliştirilen strateji oyunu, ikonik seriyi Android ve iOS cihazlara getirecek. Oyuncular başlangıçta Fransızlar, Romalılar, Çinliler ve Bizanslılar olmak üzere dört uygarlığın kontrolünü ele geçirecek.

Oyuncular, savaş alanında Barbarossa ve Saba Melikesi gibi tarihi kahramanları yönetebilecek. Temel özellikler arasında aynı haritada yüzlerce oyuncunun yer alacağı çevrim içi savaşlar bulunuyor. Ayrıca klasik 1'e 1 savaş da sunulacak.

Tek başına eğlenmek isteyen oyuncular ise imparatorluklarını kurabilecek ve rastgele oluşturulan zindanları keşfedebilecek. Oyunun, 3D grafikler ve dokunmatik kontroller ile mobil cihazlar için geliştirildiğine dikkat çekildi.

Oyuncular şu anda Age of Empires için App Store ve Google Play Store üzerinden ön kayıt yaptırarak özel oyun içi ödüller kazanabilir. 2024 yılında çıkacağı belirtilmiş olsa da, resmi bir tarih verilmediğini hatırlatalım.

Microsoft, daha önceki mobil girişimlerin başarısız olmasının ardından, Timi Studio ile yeni bir sayfa açmak istiyor.

Microsoft, daha önceki mobil girişimlerin başarısız olmasının ardından, Timi Studio ile yeni bir sayfa açmak istiyor.