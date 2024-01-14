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Microsoft, dünyanın en değerli şirketi oldu - Son Dakika
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Microsoft, dünyanın en değerli şirketi oldu

Dünyanın en değerli şirketleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Microsoft, 2.887 trilyon dolar piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketi konumuna geri yükseldi. Apple ise 2.874 trilyon dolar piyasa değeri ile ikinci sıraya geriledi.

Microsoft, dünyanın en değerli şirketi oldu
14.01.2024 - 08:29,
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Dünyanın en değerli şirketleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Şirketler, birbirlerini geçebilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu da piyasa değerlerini bir hayli etkiliyor. Geçtiğimiz saatlerde dünyanın en değerli şirketi Apple idi. Ancak bu durum değişti. Öyle ki rakibi, onu ikinci sıraya attı.

Microsoft, dünyanın en değerli şirketi oldu

Apple ve Microsoft, dünyanın en değerli şirketi olmak için uzun yıllardır rekabet ediyor. Apple, 2010 yılında 222 milyar dolarlık piyasaya değeri ile rakibinin tahtına oturmuştu. Akabinde 2018'de Microsoft, zirveyi geri aldı. Bu pek de uzun sürmeyip Apple tekrardan lider olmuştu. Aradan geçen birkaç senenin ardından bugün, zirve tekrardan değişti.

Microsoft, dünyanın en değerli şirketi oldu

CompaniesMarketCup tarafından paylaşılan bilgilere göre Microsoft, 2.887 trilyon dolar piyasa değeri ile şu anda dünyanın en değerli şirketi konumuna geri yükseldi. Geçtiğimiz saatlerde zirveyi kaybeden Apple'ın piyasa değeri ise 2.874 trilyon dolar seviyesinde.

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Microsoft ile Apple arasındaki rekabet son haftalarda bir hayli kızıştı. Zira iki şirketin piyasaya değeri arasında ciddi bir fark yok. Bu bağlamda lider, önümüzdeki saatlerde tekrardan değişebilir.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri şu şekilde sıralandı;

SıraŞirketPiyasa Değeri 1Microsoft2.887 trilyon dolar2Apple2.874 trilyon dolar3Saudi Aramco2.121 trilyon dolar4Alphabet (Google)1.794 trilyon dolar5Amazon1.597 trilyon dolar6NVIDIA1.354 trilyon dolar7Meta Platforms (Facebook)962.38 milyar dolar8Berkshire Hathaway791.24 milyar dolar9Tesla695.83 milyar dolar10Eli Lilly610.32 milyar dolar11Visa542.91 milyar dolar12TSMC525.07 milyar dolar13Broadcom518.55 milyar dolar14JPMorgan Chase492.33 milyar dolar15UnitedHealth482.35 milyar dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Microsoft, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, dünyanın en değerli şirketi oldu - Son Dakika


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