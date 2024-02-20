Microsoft, İspanya'da yapay zeka altyapısı kuracak - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft, İspanya'da yapay zeka altyapısı kuracak

Microsoft, İspanya\'da yapay zeka altyapısı kuracak

Microsoft, son dönemde yapay zeka üzerine yaptığı yatırımları Avrupa'ya taşıyor. Şirket, Almanya'dan sonra İspanya'da da yapay zeka altyapısı kurmaya karar verdi. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Microsoft'un Avrupa bölgesine yapacağı toplam harcama ise 2.1 milyar doları aşacak. Bu girişimle birlikte Avrupa'daki yapay zeka verimliliğinin artması öngörülüyor.

20.02.2024 22:11  Güncelleme: 22:12
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Son dönemde yapay zeka üzerine yaptığı yatırımlarla gündem olan Microsoft, bu yatırımlarını Avrupa'ya da taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya kuracağı yapay zeka altyapısı çok konuşulan şirket, bunun bir benzerini de İspanya'da kurmaya karar verdi. Microsoft'un başkanı Brad Smith'in X platformunda yaptığı paylaşıma göre, projenin önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. İşte detaylar…

Microsoft, yapay zeka alanında iddialı

Smith, Microsoft'un İspanya'da 37 yılı aşkın bir süredir aktif olarak faaliyet gösterdiğini ve gelecekte ülke ile yaptıkları iş birliklerini daha da geliştirmeyi umduklarını söyledi. İspanyol halkıyla sadece ticaret merkezli olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da derin bir ilişki içinde olduklarını belirten Smith, Avrupa bölgesine yaptıkları büyük yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Microsoft, İspanya'da yapay zeka altyapısı kuracak

Şirketin yapay zeka altyapısı ve veri merkezleri için 2 senede yapacağı toplam harcamanın, 2.1 milyar doları aşacağı açıklandı. Ayrıca başkan Smith, yapay zeka teknolojilerinin devasa gelişimiyle birlikte özellikle Avrupa'da bilgi teknolojilerine yönelik belirgin bir talep büyümesi olduğunu, bu artan talebi karşılamak için ise üretim hatlarını büyütmeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

https://shiftdelete.net/microsoft-almanya-yapay-zeka-altyapisi

Microsoft tarafından yapılan bu girişimle birlikte Avrupa bölgesindeki yapay zeka verimliliğinin belirgin şekilde artacağı öngörülüyor. Amazon'un da aynı şekilde bölgedeki yatırımlarına hız vermeyi hedeflediği de konuşulmakta. Ancak yapılan tüm bu harcamaların günün sonunda biz kullanıcılara ne kadar fayda sağlayacağı merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un Avrupa bölgesinde uyguladığı yatırım stratejisi doğru mu? Yatırım yapacakları sıradaki ülke neresi olabilir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Almanya, İspanya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, İspanya'da yapay zeka altyapısı kuracak - Son Dakika

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