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Microsoft, klavyelerinde yapay zeka tuşunu kullanıma sunuyor - Son Dakika
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Microsoft, klavyelerinde yapay zeka tuşunu kullanıma sunuyor

Microsoft, yeni klavyelerinde yapay zeka tuşunu kullanıma sunacağını duyurdu. Bu tuş sayesinde Microsoft'un yapay zeka uygulaması Copilot'a kolayca erişilebilecek. Copilot, OpenAI'nin yapay zeka kapasitesini kullanarak arama motoru kullanımı, elektronik posta yazımı ve görsel yaratım gibi işlerde kullanıcılara yardımcı olacak. Microsoft, bu yenilikle kullanıcı deneyiminin basitleşeceğini ve artacağını umuyor. Yeni klavyeler Şubat ayından itibaren ürünlerde yer almaya başlayacak.

Microsoft, klavyelerinde yapay zeka tuşunu kullanıma sunuyor
04.01.2024 - 18:57,
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Microsoft, klavyelerinde son 30 yılda yapacağı en büyük değişimi açıkladı. Yeni klavyelerde yapay zeka tuşu bulunacak.

Yeni Windows 11 PC’lerde olacak tuşla, Microsoft’un yeni yapay zeka uygulaması Copilot’a harekete geçirilebilecek.

Copilot’ın yapay zeka kapasitesinin arkasında OpenAI bulunuyor. Microsoft, yapay zeka öncüleri arasında olan bu firmanın en büyük yatırımcısı konumunda.

OpenAI-Microsoft işbirliği ile Microsoft 365 ve Bing gibi uygulamalarda yapay zeka etkin olmaya başladı.

Bir diğer teknoloji devi Apple, işletim sisteminde Siri tuşunu birkaç yıl önce hayata geçirmişti.

Copilot arama motoru kullanımı, elektronik posta yazımı ve görsel yaratımı gibi işlerde yardımcı olacak.

Microsoft Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi, Copilot tuşunun hayata geçirilişini “dönüşüm anı” olarak tanımladı.

Şirket bu yenilik sayesinde kullanıcı deneyiminin “basitleşeceğini” ve “artacağını” umuyor.

Yeni klavyeler Şubat ayından sonra ürünlerde yer almaya başlayacak.

Microsoft, yeni Copilot tuşunun nasıl bir deneyim sağladığını gelecek hafta Las Vegas’ta başlayacak CES fuarında göstermeyi planlıyor.

Copilot’un dikkat çekici kabiliyetleri arasında yapılan toplantıları kaydederek bunların özetlerini çıkarmak ve sunum hazırlamak da yer alıyor.

Microsoft, Copilot’u her an kullanıma hazır yapay zeka olarak tanımlıyor.

Goldman Sachs’ın Mart 2023’te yayımladığı rapora göre üretici yapay zeka, günümüzdeki tüm işlerin çeyreğini yapabilir.

Otomasyonun yalnızca ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde 300 milyon kişinin işini alabileceği düşünülüyor.

Diğer taraftan bazı uzmanlar hâlâ yapay zekanın yapamayacağı işler olduğuna dikkat çekiyor. Bunlar genellikle duygusal zeka veya yaratıcı düşünme gibi insana özgü özellikler gerektiren işler.

Kaynak: BBC
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Microsoft, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, klavyelerinde yapay zeka tuşunu kullanıma sunuyor - Son Dakika

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