Microsoft, Outlook ve Teams\'teki küresel kesintinin temel sorununu çözdü

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Outlook e-posta hizmeti, Teams, yapay zeka destekli Copilot ve diğer uygulamalarda kesintiye yolan temel sorunun çözüldüğünü belirterek, "Hizmetlerimizde geniş çaplı bir iyileşme ve istikrar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un çeşitli uygulamalarında dün başlayan küresel hizmet kesintisi büyük ölçüde giderildi. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu olayın müşterilerimiz ve ortaklarımız için oluşturduğu aksaklıktan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Müşterilerimizin hizmetlerimize duyduğu güvenin farkındayız ve bu sorumluluğu son derece ciddiye alıyoruz. Hizmetlerimizde geniş çaplı bir iyileşme ve istikrar görüyoruz. Bu, siber güvenlik veya yapay zeka ile ilgili olmayan teknik bir sorundu. Olay, yakın zamanda yapılan bir ağ değişikliğinin ardından ortaya çıkan ve daha önceki bir ağ kapasitesi yükseltmesi sırasında yaşanan bir sorundan kaynaklanmıştır. Temel sorunu çözdük ve kalan müşterilerimize ve bölgelere hizmeti geri yüklemeye devam ediyoruz. Yoğun talep nedeniyle hizmetleri kademeli olarak yeniden başlattık" ifadeleri kullanıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından detaylı bir rapor sunulacağı belirtildi.