Son zamanlarda dünyanın en değerli şirketleri arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Özellikle NVIDIA'nın da zirve yarışına katılmasıyla birlikte Microsoft ve Apple arasındaki rekabet daha da alevlendi. En son verilere göre bu iki teknoloji devi arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı.
Microsoft ve Apple arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı
Apple, uzun süredir koruduğu liderliğini geçtiğimiz aylarda Windows'un geliştiricisi Microsoft'a bıraktı. Zirvedeki isim birkaç hafta boyunca aynı kalmasa da, son birkaç aydır Microsoft liderliğini istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor.
Paylaşılan verilere göre Microsoft ve Apple arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı. iPhone'un geliştiricisinin önümüzdeki haftalarda daha da geriye düşeceği ve NVIDIA'nın öne geçeceği tahmin ediliyor.
iPhone'un fazla satması Apple'ın başını yaktı!
Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › Microsoft ve Apple Arasındaki Piyasa Değeri Farkı 500 Milyar Doları Aştı - Son Dakika Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ot süpürgelerine olan talep azalsa da, 55 yaşındaki Mahir Toraman tutkusuyla bu mesleği sürdürüyor. Ot süpürgelerin toz kaldırmasına rağmen diğer süpürgelere göre daha sağlıklı olduğunu belirten Toraman, eskiden müşterilerin en az beş tane süpürge aldığını, şimdi ise bir tane alırken bile tereddüt ettiklerini söyledi. Samsung Galaxy M55, orta segment Android kataloğunda yer alacak bir telefon olarak tanıtılacak. Telefonun özellikleri arasında ince tasarım, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8 GB / 12 GB RAM, 128 GB depolama, 6.6 inç Full HD+ ekran, 120 Hz yenileme hızı, 5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj, Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Siyah ve gökyüzü mavisi renk seçenekleriyle raflarda yerini alması bekleniyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, verdiği son röportajda bu yılın sonlarına doğru piyasaya 'inanılmaz yeni bir model' sürmeye hazırlandıklarını söyledi. GPT-4 Turbo'nun kısa süre önce kullanıcılarla buluştuğu göz önüne alındığında, yeni modelin GPT-5 olması bekleniyor. OpenAI yeni modelin piyasaya sürülme zamanını resmi olarak açıklamadı. Ancak GPT-3'ten GPT-4'e ilerlemenin GPT-5 ile devam edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki yazdan itibaren GPT-5 modelinin erişilebilir hale gelmesi mümkün görünüyor. GPT-5 için büyük söylentiler dolaşıyor olsa da, OpenAI'ın yeni modeli hakkındaki ayrıntılar belirsiz. Bazı kaynaklar, GPT-4 Turbo'ya kıyasla maddi açıdan daha iyi olduğu için OpenAI'ın çığır açabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda akıl yürütme, bilgi ve konuşma gibi alanlarda büyük iyileştirmeler bekleniyor. Bazı kullanıcılar GPT-5'in, DALL-E'nin görüntü oluşturma yeteneğine dayanarak yeni çok modlu işlevler de kazanabileceğini düşünüyor. Ayrıca OpenAI'ın test etmeye başladığı video modeli Sora ile birden fazla medya türünü işlemesi olası duruyor. Sam Altman'ın verdiği bu bilgilere göre OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Nasıl bir model ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. ChatGPT, konuşmalar oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan bir yapay zeka sohbet botu. Bu kapsamda sorulara yanıt verebiliyor ve makaleler, sosyal medya gönderileri, makaleler, kodlar ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli yazılı içerikler oluşturabiliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kullanıcıları, S Pen'in ucundan yanık kokusu geldiğini bildiriyor. Bu durum, cihazın çalışırken ürettiği ısının kalem ucunu etkilediği ve yanık kokusuna sebep olduğu düşünülüyor. Ancak sorunun ciddi bir durum olmadığı ve kullanıma engel olmadığı belirtiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Kayseri'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, TOMTAŞ'ın Kayseri'de faaliyete geçtiğini ve Hürjet'in bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Kayseri'nin sanayileşme kültüründe öncü bir şehir olduğunu vurgulayarak, Kayseri'nin yatırım ve istihdamla büyümesine katkı sunacaklarını belirtti. Son yıllarda Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru nedeniyle artan fiyatlar, elektronik ürünlerin de zamlanmasına sebep oldu. Bu durumda insanlar yurt dışından telefon getirme veya kaçak telefon satın alma yoluna gidiyor. Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları arasında kaçak/yurt dışı telefonların payı yüzde 40.94 olarak belirlendi. Bu durum, kaçak telefon satışlarının yıllar geçtikçe arttığını gösteriyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı antitröst davası sonucunda Apple hisse değerleri milyarlarca dolarlık düşüş yaşadı. iPhone üreticisi, rekabet karşıtı uygulamalarla suçlanıyor. Davanın etkisiyle Apple hisse değerleri yüzde 4.1 düşüş gösterdi ve şirket yaklaşık 113 milyar dolarlık pazar değerini kaybetti. Apple'ın bu durumu nasıl değerlendireceği ve sektördeki rekabet konusu önemli bir dönüm noktası oluşturabilir. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, hafta sonuna özel olarak Battlefield 2042 ve Midnight Ghost Hunt oyunlarını ücretsiz erişime açtı. Oyunları 25 Mart saat 19.00'a kadar oynayabilirsiniz. Ancak bu tarihten sonra oynamaya devam etmek için satın almanız gerekecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yaparak vade sınırlarını belirledi. Değeri 1 milyon 600 bin lira ve altı olan taşıtlarda vade sınırı 48 ay, değeri 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira arasında olan taşıtlarda vade sınırı 36 ay, değeri 3 ile 4 milyon lira arasında olan taşıtlarda 24 ay, değeri 4 milyon ile 5 milyon lira arasında olan taşıtlarda ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamasına göre, Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artarak 193 bin 600'e ulaştı. Bu artışın büyük bir bölümünü motosikletler oluşturdu. Motosikletler, trafiğe kaydedilen taşıtlar içinde yüzde 47,7'lik oranla birinci sırada yer alırken, otomobiller ikinci sıraya geriledi. Bu artışın sebebi ise B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayan yeni düzenleme olarak gösteriliyor.
SıraŞirketPiyasa Değeri1Microsoft3.176 trilyon dolar2Apple2.651 trilyon dolar3NVIDIA2.313 trilyon dolar4Saudi Aramco2.014 trilyon dolar5Alphabet (Google)1.878 trilyon dolar6Amazon1.848 trilyon dolar7Meta Platforms (Facebook)1.287 trilyon dolar8Berkshire Hathaway895.22 trilyon dolar9Eli Lilly732.86 trilyon dolar10TSMC727.68 milyar dolar11Broadcom633.18 milyar dolar12Visa587.27 milyar dolar13Novo Nordisk579.29 milyar dolar14JPMorgan Chase572.13 milyar dolar15Tesla538.48 milyar dolar16Walmart494.15 milyar dolar17UnitedHealth454.44 milyar dolar18Mastercard451.52 milyar dolar19Exxon Mobil449.02 milyar dolar20LVMH446.10 milyar dolar21Samsung389.86 milyar dolar22Home Depot389.05 milyar dolar23ASML384.06 milyar dolar24Procter & Gamble381.76 milyar dolar25Johnson & Johnson376.56 milyar dolar26Oracle351.09 milyar dolar27Tencent350.17 milyar dolar28Toyota344.16 milyar dolar29Costco327.92 milyar dolar30AbbVie315.35 milyar dolar
Son Dakika › Teknoloji › Microsoft ve Apple Arasındaki Piyasa Değeri Farkı 500 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ot süpürgelerine olan talep azalsa da, 55 yaşındaki Mahir Toraman tutkusuyla bu mesleği sürdürüyor. Ot süpürgelerin toz kaldırmasına rağmen diğer süpürgelere göre daha sağlıklı olduğunu belirten Toraman, eskiden müşterilerin en az beş tane süpürge aldığını, şimdi ise bir tane alırken bile tereddüt ettiklerini söyledi.
Samsung Galaxy M55, orta segment Android kataloğunda yer alacak bir telefon olarak tanıtılacak. Telefonun özellikleri arasında ince tasarım, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8 GB / 12 GB RAM, 128 GB depolama, 6.6 inç Full HD+ ekran, 120 Hz yenileme hızı, 5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj, Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Siyah ve gökyüzü mavisi renk seçenekleriyle raflarda yerini alması bekleniyor.
OpenAI CEO'su Sam Altman, verdiği son röportajda bu yılın sonlarına doğru piyasaya 'inanılmaz yeni bir model' sürmeye hazırlandıklarını söyledi. GPT-4 Turbo'nun kısa süre önce kullanıcılarla buluştuğu göz önüne alındığında, yeni modelin GPT-5 olması bekleniyor. OpenAI yeni modelin piyasaya sürülme zamanını resmi olarak açıklamadı. Ancak GPT-3'ten GPT-4'e ilerlemenin GPT-5 ile devam edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki yazdan itibaren GPT-5 modelinin erişilebilir hale gelmesi mümkün görünüyor. GPT-5 için büyük söylentiler dolaşıyor olsa da, OpenAI'ın yeni modeli hakkındaki ayrıntılar belirsiz. Bazı kaynaklar, GPT-4 Turbo'ya kıyasla maddi açıdan daha iyi olduğu için OpenAI'ın çığır açabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda akıl yürütme, bilgi ve konuşma gibi alanlarda büyük iyileştirmeler bekleniyor. Bazı kullanıcılar GPT-5'in, DALL-E'nin görüntü oluşturma yeteneğine dayanarak yeni çok modlu işlevler de kazanabileceğini düşünüyor. Ayrıca OpenAI'ın test etmeye başladığı video modeli Sora ile birden fazla medya türünü işlemesi olası duruyor. Sam Altman'ın verdiği bu bilgilere göre OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Nasıl bir model ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. ChatGPT, konuşmalar oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan bir yapay zeka sohbet botu. Bu kapsamda sorulara yanıt verebiliyor ve makaleler, sosyal medya gönderileri, makaleler, kodlar ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli yazılı içerikler oluşturabiliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kullanıcıları, S Pen'in ucundan yanık kokusu geldiğini bildiriyor. Bu durum, cihazın çalışırken ürettiği ısının kalem ucunu etkilediği ve yanık kokusuna sebep olduğu düşünülüyor. Ancak sorunun ciddi bir durum olmadığı ve kullanıma engel olmadığı belirtiliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Kayseri'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, TOMTAŞ'ın Kayseri'de faaliyete geçtiğini ve Hürjet'in bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Kayseri'nin sanayileşme kültüründe öncü bir şehir olduğunu vurgulayarak, Kayseri'nin yatırım ve istihdamla büyümesine katkı sunacaklarını belirtti.
Son yıllarda Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru nedeniyle artan fiyatlar, elektronik ürünlerin de zamlanmasına sebep oldu. Bu durumda insanlar yurt dışından telefon getirme veya kaçak telefon satın alma yoluna gidiyor. Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları arasında kaçak/yurt dışı telefonların payı yüzde 40.94 olarak belirlendi. Bu durum, kaçak telefon satışlarının yıllar geçtikçe arttığını gösteriyor.
ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı antitröst davası sonucunda Apple hisse değerleri milyarlarca dolarlık düşüş yaşadı. iPhone üreticisi, rekabet karşıtı uygulamalarla suçlanıyor. Davanın etkisiyle Apple hisse değerleri yüzde 4.1 düşüş gösterdi ve şirket yaklaşık 113 milyar dolarlık pazar değerini kaybetti. Apple'ın bu durumu nasıl değerlendireceği ve sektördeki rekabet konusu önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, hafta sonuna özel olarak Battlefield 2042 ve Midnight Ghost Hunt oyunlarını ücretsiz erişime açtı. Oyunları 25 Mart saat 19.00'a kadar oynayabilirsiniz. Ancak bu tarihten sonra oynamaya devam etmek için satın almanız gerekecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yaparak vade sınırlarını belirledi. Değeri 1 milyon 600 bin lira ve altı olan taşıtlarda vade sınırı 48 ay, değeri 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira arasında olan taşıtlarda vade sınırı 36 ay, değeri 3 ile 4 milyon lira arasında olan taşıtlarda 24 ay, değeri 4 milyon ile 5 milyon lira arasında olan taşıtlarda ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamasına göre, Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artarak 193 bin 600'e ulaştı. Bu artışın büyük bir bölümünü motosikletler oluşturdu. Motosikletler, trafiğe kaydedilen taşıtlar içinde yüzde 47,7'lik oranla birinci sırada yer alırken, otomobiller ikinci sıraya geriledi. Bu artışın sebebi ise B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayan yeni düzenleme olarak gösteriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?