Microsoft ve Intel İşbirliği: Özel Çipler İçin Intel\'in Tasarımından Faydalanacaklar

Teknoloji

Son dönemlerin en çok konuşulan şirketlerinden Microsoft, Intel ile kapsamlı bir işbirliğine gidecek gibi görünüyor. Şirket CEO'su Satya Nadella, kendi üretecekleri özel çipler için Intel'in en güncel 1.8 nanometrelik 18A tasarımından faydalanacaklarını açıkladı. Ancak bu tekniğin halen son haline getirilememiş olması, projenin en az 2025 yılına kadar sonuçlanamayacağını bizlere gösteriyor. İşte tüm detaylar…

Microsoft ile Intel ittifak mı kuruyor?

İki şirket de tasarlanmakta olan çip için herhangi bir ayrıntı vermekten kaçındı. Fakat Microsoft'un geçtiğimiz kasım ayında Maia yapay zeka çiplerini tanıtmasından, bu konuda yakın zamanda bir gelişme olacağı çıkarımını yapabiliriz.

Ayrıca Intel'in çip tasarımında Arm firmasından esinlendiği de konuşulmakta. Eğer bu iddialar doğruysa, içinde Arm'ın da olduğu üçlü bir ittifak ihtimalinin varlığını dikkate almamız gerekebilir. Çünkü Intel'in bu firmanın hisselerine büyük bir yatırım yaptığını da biliyoruz.

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Intel'in 18A teknolojisi büyük verimlilik artışı sağlarken, küçük boyutuyla da alan başına düşen işlem gücünü yükseltiyor. Ayrıca bu teknolojinin güç kullanımını da gözle görülür oranda düşürerek önemli maliyet tasarrufu ve çevreci bir performans sağladığı konuşuluyor.

2024 yılının ikinci yarısı için büyük planları olduğunu iddia eden Intel CEO'su Pat Gelsinger, 1.4 nanometrelik çipler için de çalıştıklarını belirtti. Ancak bu çiplerin en erken 2026'nın sonlarına doğru üretime geçebileceği öngörülüyor. Microsoft dışında MediaTek, Qualcomm ve Amazon gibi dev müşterileri de olan Intel'in, önümüzdeki senelerde daha çok konuşulacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft ve Intel arasındaki işbirliği nereye varacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.