Microsoft, Windows 11 ve 10 için Copilot\'u daha fazla kullanıcıya dağıtıyor

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Microsoft, GPT-4 tabanlı yapay zeka asistanı Copilot'u daha fazla kullanıcıya dağıtmak için planlarını genişletiyor. Raporlara göre, Copilot artık daha geniş bir Windows 11 tabanına yayılıyor. Öte yandan Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına da Copilot vermeye başlayacak.

Windows 11 ve 10 için Copilot güncellemesi çıktı

Son raporlar, Microsoft'un Windows için genişletilmiş Copilto dağıtımını doğrulayan bir duyuru tespit etti. Bu kapsamda şirket, kullanıcıların Copilot'a artık ilk 10 sorgu için bir Microsoft hesabında oturum açma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarında Microsoft hesabı olmasa bile Copilot'un yeteneklerini deneyebilecek.

Copilot dağıtımı, 22H2 ve 23H2 sürümlerindeki Windows 11 kullanıcıları için şu anda aktif olarak gerçekleşiyor. 22H2 sürümündeki Windows 10 Home ve Pro cihazları ise bu aydan başlayarak önümüzdeki haftalarda Copilot'u almaya başlayacak.

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Microsoft, mevcut dağıtım aşamasının Mayıs ayı sonuna kadar hedeflendiğini bildirdi. Bu kapsamda birkaç ay içerisinde Windows 11 ve 10 cihazlarının çoğunluğuna yapay zekalı asistanını vermeyi planlıyor.

Öte yandan şirket, yapay zeka destekli sohbet botunu uygulama ve hizmetlerine entegre etmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında nihayet OneDrive'a da eklenecek. Böylelikle kullanıcılar, Copilot'a buluttaki dosyaları ile ilgili sorular sorabilecek.

İşlevselliği hala sınırlı olsa da, yapay zekalı Windows için Copilot'un önemli bir hamle olduğunu söylemek gerekiyor.

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