Microsoft, GPT-4 tabanlı yapay zeka asistanı Copilot'u daha fazla kullanıcıya dağıtmak için planlarını genişletiyor. Raporlara göre, Copilot artık daha geniş bir Windows 11 tabanına yayılıyor. Öte yandan Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına da Copilot vermeye başlayacak.
Windows 11 ve 10 için Copilot güncellemesi çıktı
Son raporlar, Microsoft'un Windows için genişletilmiş Copilto dağıtımını doğrulayan bir duyuru tespit etti. Bu kapsamda şirket, kullanıcıların Copilot'a artık ilk 10 sorgu için bir Microsoft hesabında oturum açma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarında Microsoft hesabı olmasa bile Copilot'un yeteneklerini deneyebilecek.
Copilot dağıtımı, 22H2 ve 23H2 sürümlerindeki Windows 11 kullanıcıları için şu anda aktif olarak gerçekleşiyor. 22H2 sürümündeki Windows 10 Home ve Pro cihazları ise bu aydan başlayarak önümüzdeki haftalarda Copilot'u almaya başlayacak.
12132321132
Microsoft, mevcut dağıtım aşamasının Mayıs ayı sonuna kadar hedeflendiğini bildirdi. Bu kapsamda birkaç ay içerisinde Windows 11 ve 10 cihazlarının çoğunluğuna yapay zekalı asistanını vermeyi planlıyor.
Öte yandan şirket, yapay zeka destekli sohbet botunu uygulama ve hizmetlerine entegre etmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında nihayet OneDrive'a da eklenecek. Böylelikle kullanıcılar, Copilot'a buluttaki dosyaları ile ilgili sorular sorabilecek.
İşlevselliği hala sınırlı olsa da, yapay zekalı Windows için Copilot'un önemli bir hamle olduğunu söylemek gerekiyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni özellikleri nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Microsoft, Windows 11 ve 10 için Copilot'u daha fazla kullanıcıya dağıtıyor - Son Dakika
AMD, önümüzdeki süreçte çıkacak bütçe dostu Ryzen APU ve Radeon GPU'lar için Samsung 4nm sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Bu geçişle birlikte, giriş seviyesi Ryzen APU'larında ve Radeon GPU'larında yeni bir sayfa açılması hedefleniyor.
Apple'ın iPhone 14 serisi ile tanıttığı uydu üzerinden acil yardım özelliği, Oregon eyaletindeki bir ailenin hayatını kurtardı. Aile, dağda mahsur kaldıktan sonra iPhone'un bu özelliği sayesinde yardım talep etti ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haberler.com YouTube kanalına konuk olarak kentte yeni dönem için projelerini açıkladı. Tokyo ve Barcelona'da olan su şehri görüntüsünü Gaziantep'e kazandıracaklarını belirten Şahin, bunun şehrin turizm gelirini de artıracağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO'nun inovasyon hızlandırıcısı ağına Türkiye'den 8 yeni üye daha katıldığını duyurdu. Türkiye'nin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaşmış oldu. DIANA programı, sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere hibe desteği sağlarken, danışmanlık, yatırımcı ağlarına ulaşım, hızlandırma ve test merkezlerine ücretsiz erişim gibi hizmetler sunmaktadır.
Microsoft'un Xbox, el konsolu pazarına girmek için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Şirketin bir el konsolu üzerinde çalıştığı ve prototiplerin bulunduğu iddia ediliyor. Xbox el konsolu modelinin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.
Volkswagen AG çatısı altındaki Lamborghini, 2023 yılında 10 binden fazla araç satışı gerçekleştirerek rekor bir gelir elde etti. Şirket, geçen sene 2,89 milyar euro gelir elde ederek en yüksek yıllık gelirine ulaştı. Bu gelir artışıyla birlikte 723 milyon euro kar elde eden Lamborghini, aynı zamanda 700 milyon euro işletme marjı barajını da aşarak üçüncü bir rekora imza attı.
Instagram, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyerek mesajlar için metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor. Kullanıcılar artık mesajlarını kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili olarak biçimlendirebilecekler.
Xiaomi, yeni arayüz yazılımı HyperOS'u daha fazla modele dağıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Xiaomi Pad 5 için HyperOS güncellemesi yakında kullanıcılara sunulacak. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklerle birlikte gelirken, performans tarafında da önemli bir artış sağlıyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesini birçok modeline sunmayı planlıyor.
POCO, merakla beklenen C61 modelinin 26 Mart'ta tanıtılacağını duyurdu. Akıllı telefonun Türkiye'ye gelme ihtimali de bulunuyor. Sızıntılara göre, C61 iki farklı versiyonla gelecek ve 90-120 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. MediaTek Helio G36 işlemci ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacak olan telefon, Redmi A3'ün yeniden markalanmış sürümü olarak biliniyor.
MSI'nın 14. nesil Intel işlemcili ve RTX 4090'lı yeni oyuncu notebook'u MSI Raider GE78HX 14V inceleme videosu ile karşınızda. Bu yüksek performanslı dizüstü bilgisayar, Intel Core i9-14900HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU gibi üst düzey özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca, Mystic Light ve Matrix Lightbar tasarımı, RGB ışıklandırma özellikleri ve QHD+ çözünürlüklü ekran gibi özellikler oyun deneyimini daha da geliştirmektedir. Soğutma sistemi ise optimal performans sağlamak için geniş fanlar ve soğutma borularıyla donatılmıştır.
Sizin düşünceleriniz neler ?