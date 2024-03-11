Migros, İstanbul Beşiktaş'ta dikkat çekici bir reklam kampanyası düzenledi - Son Dakika
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Teknoloji

Migros, İstanbul Beşiktaş'ta dikkat çekici bir reklam kampanyası düzenledi

Migros, İstanbul Beşiktaş\'ta dikkat çekici bir reklam kampanyası düzenledi

Migros, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adı verilen bu etkinlikte, binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla Migros'un çeşitli dijital hizmetleri vurgulandı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı.

11.03.2024 12:22  Güncelleme: 12:34
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Migros, yenilikçi ve dikkat çekici bir reklam kampanyasına daha imza atarak İstanbul Beşiktaş'ta yer alan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle gözleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adını taşıyan bu özel açık hava uygulaması, sokaktan geçenlere keyifli anlar yaşatarak, Migros'un çeşitli dijital hizmetlerini vurguladı.

Beşiktaş'ta Migros Uygulaması Apartmanı gecesi!

Beşiktaş'ın en işlek caddelerinden birinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, bir binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla illüzyon etkisi yaratılarak, binanın içindeki 7 farklı dairede yaşanan 7 farklı hayat kesiti gösterildi. Her bir daire, Migros'un sunduğu farklı hizmetleri temsil ediyordu; Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Yemek, Tazedirekt, Macroonline, Mion ve Migros Ekstra.

Bu gösteri aslında izleyicilere market alışverişinden kozmetiğe, yemek siparişinden teknolojik araçlara kadar geniş bir yelpazede, en taze ürünlerden zor bulunan markalara kadar her şeyin Migros uygulaması aracılığıyla kolayca temin edilebileceğini mesajını verdi.

Migros Sanal Market'ten yeni yıl sürprizi!

Migros'un Migros Uygulaması Apartmanı ile teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getirerek müşterilerine ulaşmak için benzersiz bir yol seçtiği söyleyebiliriz. Bu etkinlik, Migros'un "İhtiyacın olan her şeyi Migros'tan söyle" sloganını sokak seviyesine taşıyarak, markanın sunduğu çeşitliliği ve kolaylığı vurgulamayı amaçladı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı ve alışveriş deneyimlerini daha da zenginleştirme fırsatı buldu.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Migros, İstanbul Beşiktaş'ta dikkat çekici bir reklam kampanyası düzenledi - Son Dakika

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