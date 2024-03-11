Migros, yenilikçi ve dikkat çekici bir reklam kampanyasına daha imza atarak İstanbul Beşiktaş'ta yer alan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle gözleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adını taşıyan bu özel açık hava uygulaması, sokaktan geçenlere keyifli anlar yaşatarak, Migros'un çeşitli dijital hizmetlerini vurguladı.
Beşiktaş'ta Migros Uygulaması Apartmanı gecesi!
Beşiktaş'ın en işlek caddelerinden birinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, bir binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla illüzyon etkisi yaratılarak, binanın içindeki 7 farklı dairede yaşanan 7 farklı hayat kesiti gösterildi. Her bir daire, Migros'un sunduğu farklı hizmetleri temsil ediyordu; Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Yemek, Tazedirekt, Macroonline, Mion ve Migros Ekstra.
Bu gösteri aslında izleyicilere market alışverişinden kozmetiğe, yemek siparişinden teknolojik araçlara kadar geniş bir yelpazede, en taze ürünlerden zor bulunan markalara kadar her şeyin Migros uygulaması aracılığıyla kolayca temin edilebileceğini mesajını verdi.
Migros Sanal Market'ten yeni yıl sürprizi!
Migros'un Migros Uygulaması Apartmanı ile teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getirerek müşterilerine ulaşmak için benzersiz bir yol seçtiği söyleyebiliriz. Bu etkinlik, Migros'un "İhtiyacın olan her şeyi Migros'tan söyle" sloganını sokak seviyesine taşıyarak, markanın sunduğu çeşitliliği ve kolaylığı vurgulamayı amaçladı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı ve alışveriş deneyimlerini daha da zenginleştirme fırsatı buldu.
Son Dakika › Teknoloji › Migros, İstanbul Beşiktaş'ta dikkat çekici bir reklam kampanyası düzenledi - Son Dakika
ABD'li bir şirkete satıldığı takdirde TikTok'un yasaklanmasından kurtulabileceği belirtiliyor. TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiği endişesiyle Kongre'de bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, TikTok'un bir ABD'li şirkete satılması şartını koşuyor. Bu doğrultuda eski Activision-Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in TikTok'u satın almayı düşündüğü ifade ediliyor.
Xiaomi, HyperOS için yayınlayacağı yeni güncelleme ile YouTube arka planda oynatma özelliğini kaldıracak. Kullanıcılar artık YouTube Premium aboneliği gerekecek. MIUI 14 kullanıcıları ise özelliğe erişmeye devam edecek.
Güvenlik araştırmacıları, Tesla şarj istasyonlarında kurulan sahte WiFi ağları kullanarak Tesla sahiplerinin oturum açma bilgilerini çalmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Hackerlar, sahip oldukları bilgilerle gerçek Tesla uygulamasına giriş yaparak, aracın yerini takip edebiliyor ve daha sonra çalabiliyorlar. Bu durum, Tesla ve diğer elektrikli araç üreticileri için araç güvenliğini artırmak adına önemli adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.
Akademi Ödülleri'nin 96'ncısı olan 2024 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film kategorisinde Oppenheimer birinci seçilirken, En İyi Yönetmen ödülü Christopher Nolan'a gitti. Emma Stone ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. İşte diğer kategorilerdeki kazananlar...
Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Google'ın Android 15'e iPhone'ların kullanışlı bir özelliği olan uydu tabanlı mesajlaşma özelliğini getireceği rapor ediliyor. Android 15'in uydu tabanlı mesajlaşma özelliği, kullanıcıların hücresel bağlantı olmadığı durumlarda uyduya bağlanarak mesaj göndermelerine olanak sağlayacak. Bu özellik, Android 14'ün beta sürümlerinde tespit edilmiş ancak Android 15'e sarkmıştır. Google'ın bu özelliği standart hale getirmek istediği düşünülmektedir. Android 15 uydu tabanlı mesajlaşma özelliği, akıllı telefonun nasıl uyduya otomatik olarak bağlanacağını ve en iyi bağlantıyı elde etmek için kriterleri açıklayacak. Ancak uydu desteği, cihazın modem donanımına bağlı olacak ve tüm Android 15 cihazlarına verilmeyebilir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne yeni dönem öğrenci alımı için Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde çevrimiçi e-sınavları başladı. Sınavlara yaklaşık iki bin öğrenci müracaat etti. İlkokul 4. sınıf, Ortaokul 5. ve 8. sınıf Lise 9. ve hazırlık sınıfı öğrencilerin 25 Mart'a Kadar sınavlara müracaat edebileceği bildirildi.
Samsung Electronics Türkiye tarafından düzenlenen Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemi başarıyla sona erdi. Program kapsamında mezun olan 25 kadın teknisyen, sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika sayesinde mezunlar, mobil iletişim sektöründe istedikleri şirkette çalışma fırsatı elde edecekler. Program, kadınların cihaz bakımı ve onarımı alanında mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Samsung Electronics Türkiye yetkilileri, programın toplumsal dönüşüme katkı sağladığını ve kadınların iş hayatına katılımını önemsediklerini belirtti.
Vali Ekici, Alpullu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temel atma töreninde konuşma yaptı. İl Sağlık Müdürü Cerit, bina hakkında bilgi verdi. Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, üretimin arttırılması için çalıştıklarını belirtti. Pehlivanköy'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. TEKNOFEST'e 15 proje ön elemeden geçti.
Sizin düşünceleriniz neler ?