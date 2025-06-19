Milli entegre hava savunma mimarisi Çelik Kubbe, kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Teknoloji

Milli entegre hava savunma mimarisi Çelik Kubbe, kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor

19.06.2025 13:04
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Alçak, orta ve yüksek irtifada entegre savunma sistemlerine sahip olan Çelik Kubbe, yeteneklerine her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Alçak, orta ve yüksek irtifada entegre savunma sistemlerine sahip olan Çelik Kubbe, yeteneklerine her geçen gün bir yenisini ekliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla "sistemler sistemi" yaklaşımıyla geliştirilen ve katmanlı hava ve füze savunma mimarisinden oluşan Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor.

Alçak, orta ve yüksek irtifa ile hava tehditlerine karşı kademeli ve entegre çözüm sunan bir "güvenlik şemsiyesi" olarak geliştirilen Çelik Kubbe'ye, Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri geliştirdikleri sistemlerle destek oluyor.

Yerli sistemler Türkiye'nin gökyüzündeki güvenliğini sağlıyor

Savunma Sanayii koordinasyonunda gelişimini sürdüren Çelik Kubbe'nin temelini oluşturan sistemlerden biri olarak KORKUT dikkati çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olan KORKUT, özellikle düşük irtifadan gelen tehditlere karşı etkili, mobil ve hızlı tepki verebilen bir sistem olarak öne çıkıyor.

Çelik Kubbe'nin diğer unsurları olan HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ hava savunma ailesi, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri arasında bulunuyor. SSB koordinasyonunda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen bu sistemler, hava araçları, seyir füzeleri, İHA'lar ve helikopterler gibi tehditlere karşı etkin koruma sağlıyor.

Yüksek irtifa ve uzun menzilli hava tehditlerine karşı koruma sağlamak amacıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen stratejik hava savunma sistemi olan SİPER, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirildi.

Savaş uçakları, seyir füzeleri, balistik füze benzeri tehditler, İHA'lar ve diğer hava araçlarına karşı kritik tesislerin, askeri birliklerin ve şehirlerin korunmasını hedefleyen SİPER hava savunma sisteminin Blok 1 ürünü TSK envanterine girerken SİPER Blok 2 üzerindeki çalışmalar ise hala devam ediyor.

Envantere giren bu sistemlerin seri üretimleri devam ederken, dost ve kardeş ülkelere ihracatları da devam ediyor.

Sistemler birbirleriyle entegre şekilde çalışıyor

Türkiye ayrıca, alçak irtifada askeri birlikleri korumak için ROKETSAN tarafından geliştirilen omuzdan atılan SUNGUR sistemi, hava platformlarından atılabilen TÜBİTAK SAGE'nin GÖKTUĞ füzesiyle havadan havaya angajman yeteneğini artırdı.

Lazer tabanlı yüksek hassasiyetli sistemler olan ASELSAN'ın GÖKBERK ve ROKETSAN'ın ALKA ile yeni nesil savunma konseptlerine öncülük eden Türk savunma sanayisi, tüm sistemleri birlikte çalışan bir mimaride tasarlıyor.

Bu anlayışın ürünü olarak, füze, namlulu ve lazer sistemlerini entegre eden hibrit yapıya sahip ASELSAN'ın GÜRZ hava savunma sistemi ve aynı vizyonla geliştirilen GÖKER, GÖKDENİZ, GÖKSUR ve ROKETSAN'ın LEVENT gibi sistemleri ise ihtiyaca özel çözümler sunuyor.

Tehdidi kaynağında yok eden füzeler

Türkiye savunmanın yanında tehdidi doğduğu yerde tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için milli çözümler geliştirmeye devam ediyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM ailesi mühimmatlar, OMTAS, UMTAS, KARAOK tanksavar sistemleri, TRLG-122/230, İHA-122/230, K+ güdümlü roketler, TAYFUN, AKYA, ÇAKIR, ATMACA ve SOM gibi stratejik füze sistemleri Türkiye'nin sahadaki etki gücünü artıyor.

"Çelik Kubbe sahada mutlak bir güvenlik şemsiyesi oluşturuyor"

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Artık savunma sanayii unsurlarımız 'bir arada' değil, birlikte çalışmak zorunda; sistemler ise sadece 'eş zamanlı' değil, eş güdümlü ve bütünleşik biçimde hareket etmek zorunda. Güvenlik anlayışımız da sadece caydırıcılıkla sınırlı değil; etki alanı üstünlüğünü esas alıyor. Bu doğrultuda geliştirilen Çelik Kubbe, bir sistemler sistemi olarak çok katmanlı hava savunma mimarisinin merkezinde yer alıyor. Algılayıcılardan hava savunma füzesi ve diğer atıcı sistemlere kadar tüm unsurların ortak bir ağda buluştuğu bu yapı, tehditleri sadece tespit etmekle kalmıyor, gerçek zamanlı ve entegre karşılıklar üreterek sahada mutlak bir güvenlik şemsiyesi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Milli entegre hava savunma mimarisi Çelik Kubbe, kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor - Son Dakika

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