MMU KAAN: Türkiye\'nin Milli Muharip Uçağı Yeni Tasarımıyla Göz Kamaştırıyor

Türkiye'nin en büyük milli savunma sanayi hamlelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN artık daha havalı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen MMU KAAN yeni tasarımı ile podyuma çıktı. Uçak için artık çok daha havalı diyebiliriz. İşte MMU KAAN tasarımı ve radar karşıtı boyası detayları…
Yeni boya tasarımı ile ortaya çıktı! İşte MMU KAAN radar karşıtı boyası ve özellikleri
Bilindiği üzere Milli Muharip Uçak KAAN radar karşıtı bir savaş jeti. Bununla beraber uçak tam bir hayalet uçak gibi davranabilmekte ve düşman hattına yakalanmadan görevlerini icra edecek. Tabi bu özelliği radar sistemlerinin yanında özel boyasına da borçlu.
Konuyla ilgili geçtiğimiz dönemlerde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil açıklama yaptı. Kotil açıklamasında bahsi geçen boyanın Türkiye'de yerli olarak üretildiğini ve standartların üstünde bir kaliteye sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte MMU KAAN'ın boyanmış hali oldukça merak ediliyordu.
Uçağın üzerine henüz radar karşıtı boya uygulaması yapılmadı. Bahsi geçen boya şu anda özel laboratuvarlarda gerekli testlere tabii tutuluyor ve iyileştirmeler yapılıyor. Ancak MMU KAAN hayranlarının merakını bastırmak ve uçağın kendini tam anlamıyla göstermesi adına TUSAŞ uçağı boyadı.
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TUSAŞ resmi Twitter hesabı tarafından "Bizim için sanat" etiketi ile paylaşılan videoda MMU KAAN yeni boyamasını podyumda gösterdi. Uçağın hızını ve gücünü temsilen önden arkaya doğru kesikli çizgilerle devam eden yeni çift renkli tasarım oldukça beğenildi. Ayrıca uçak kendisiyle yeni tanışanlara selam vermek üzere KAAN ismini her iki yanında da taşıyor.
Bununla birlikte uçağın boyutsal tasarımıyla ilgili haberlerde geliyor. İlk gelen bilgilere göre uçağın boyutları ufak oranlarda da olsa küçülecek. Özellikle ön tarafta AESA radarının yer aldığı bölgede ve flaplarda küçülme işlemi yapılması bekleniyor.
Radar karşıtı boya hakkında gelen bilgiler ise şu anda boyanın yüzde 97 oranında başarı yakaladığı. Boya, üzerindeki elektromanyetik dalgaları sönümleyici yüzey sayesinde uçağın radarlarda gözükmemesini veya aşırı hassas radarlarda çok küçük olarak gözükerek gözden kaçırılmasını sağlıyor.
Son Dakika › Teknoloji › MMU KAAN: Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Yeni Tasarımıyla Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
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