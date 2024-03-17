Minecraft'ın Xbox uygulaması aracılığıyla güncellenmesi veri kaybına neden oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Minecraft'ın Xbox uygulaması aracılığıyla güncellenmesi veri kaybına neden oluyor

Minecraft\'ın Xbox uygulaması aracılığıyla güncellenmesi veri kaybına neden oluyor

Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, Windows 10 ve 11 için yeni bir uyarı yayınladı. Xbox uygulaması aracılığıyla Minecraft'ın güncellenmesinin bazı sorunlara yol açtığını bildirdi. Yeni güncelleme, oyuncuların kayıtlı dosyalarını kalıcı olarak kaybetmelerine neden olabilecek bir hata içeriyor. Mojang, oyunculara Xbox uygulaması üzerinden güncelleme yapmadan önce 'Oyun Hizmetleri Onarım Aracını' çalıştırmalarını tavsiye etti.

17.03.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, Windows 10 ve 11 için yeni bir uyarı yayınladı. Xbox uygulaması aracılığıyla Minecraft'ın güncellenmesinin bazı sorunlara yol açtığını bildirdi. Bu yüzden oyuncuların Xbox uygulamasını kullanmamasını istedi.

Minecraft, Xbox uygulamasından güncellendiğinde bozuluyor

Mojang Status hesabından atılan bir tweet'e göre yeni Minecraft güncellemesi, oyuncuların kayıtlı dosyalarını kalıcı olarak kaybetmelerine neden olabilecek bir hata içeriyor. Özellikle Xbox uygulaması üzerinden güncelleme yapan Windows 10/11 sahiplerinin bu hatayı alabileceği bildirildi.

Minecraft'ın Xbox uygulaması aracılığıyla güncellenmesi veri kaybına neden oluyor

Minecraft'ın Xbox uygulaması aracılığıyla güncellenmesi, oyuncuların verilerini otomatik olarak silme riski taşıyor. Bu hatanın sebebi bilinmiyor, ancak her ikisi de Microsoft'un ürünü olmasından dolayı oldukça şaşırtıcı görünüyor.

Sony Xperia 1 VI özellikleri ve tasarımı lansman öncesi ortaya çıktı!

Mojang, oyuncuların Xbox uygulaması aracılığıyla yayınlanan Minecraft güncellemelerini yüklemeden önce "Oyun Hizmetleri Onarım Aracını" çalıştırmalarını tavsiye etti. Bu araç, Windows'ta Xbox ve Minecraft tarafından kullanılan temel oyun hizmetleriyle ilgili sorunları gidermeyi hedefliyor.

Onarım aracını çalıştırmak, veri kaybı hatasını önlemeye yardımcı olabilir. Öte yandan Microsoft ise forumlarında sorun giderme talimatları kullanılmasını öneriyor. Oyunculara Xbox uygulaması üzerinden destek sunacaklarını söyledi.

Minecraft'ın Xbox uygulaması aracılığıyla güncellenmesi veri kaybına neden oluyor

Veri kaybı sorununun Minecraft: Java Edition'ı etkilemiyor. Ancak oyuncular yine de önlem olarak dosyalarını harici olarak yedekleyebilir. Böylece herhangi bir güncellemeye karşı verilerinizi koruyabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

xbox, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Minecraft'ın Xbox uygulaması aracılığıyla güncellenmesi veri kaybına neden oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Azeri öğrencinin Türkiye'de büyük başarısı
    15:49 Azeri öğrencinin Türkiye'de büyük başarısı

    Azerbaycanlı genç Javid Guluyev, topuk kanı taramasında daha hızlı ve maliyetsiz tanı için hazırladığı proje fikriyle bilim ve teknoloji festivalinde birinci oldu. Guluyev'in geliştirdiği hızlı tanı kiti projesi, yenidoğan bebeklerde topuk kanı taramasında kullanılarak kalıtsal fenilketonüri hastalığının erken dönemde teşhisini hedefliyor. CRISPR-Cas9 gen teknolojisiyle yapılan bu tanı kitinin kullanımıyla hastalıklar doğumdan itibaren doğru, hızlı ve etkin bir şekilde teşhis edilebilecek ve daha az maliyetle yapılabilecek.

  • SpaceX ve ABD, casus uydu ağı kurmak için anlaştı
    14:32 SpaceX ve ABD, casus uydu ağı kurmak için anlaştı

    SpaceX, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 1,8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayarak yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kuracak. Bu anlaşma, SpaceX'in ABD istihbaratını güçlendirmesini sağlayacak ve NRO'nun gözlem yeteneklerini geliştirmek için çalışacak olan 'Starshield' isimli yeni birimin kurulmasını sağlayacak.

  • İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak
    13:12 İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

    İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

  • Rainbow Six Siege Ücretsiz Deneme ve İndirim Fırsatı
    12:31 Rainbow Six Siege Ücretsiz Deneme ve İndirim Fırsatı

    Ubisoft, Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında popüler taktiksel nişancı oyunu Rainbow Six Siege'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Oyun, 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir. Ayrıca oyunun Steam'de büyük indirime girdiği belirtiliyor. Oyuncular, indirim sonuna kadar standart sürümü 3,19 dolara satın alabilirler. Ücretsiz deneme fırsatı ayrıca oyuncuların arkadaşlarını davet etmelerine olanak tanıyor. İlerleme korunmak ve çok oyunculu özelliklere erişmek için Ubisoft hesabını Steam'e bağlamak gerekiyor. Minimum sistem gereksinimleri ise Microsoft Windows 7 işletim sistemi, Intel Core i3-560 veya AMD Phenom II X4 945 işlemci, 6 GB bellek, NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 ekran kartı ve 61 GB depolama alanı olarak belirtiliyor. Fırsatlar 21 Mart'ta sona erecektir.

  • Mercedes-Benz Vision EQXX, 100 km'de rekor kıran enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor
    12:31 Mercedes-Benz Vision EQXX, 100 km'de rekor kıran enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor

    Mercedes-Benz'in Vision EQXX konsept aracı, 100 km'de sadece 7,4 kWh enerji harcayarak rekor kıran bir enerji verimliliği elde etti. Suudi Arabistan ve BAE'de gerçekleştirilen test sürüşünde, çöl koşullarında 1010 km yol kat eden araç, 33°C'yi aşan sıcaklıklara rağmen enerji verimliliğini korudu. Ayrıca bataryası Dubai'ye vardığında hala 309 km menzile sahipti ve tek bir şarjla yaklaşık 1319 km yol kat edebileceği belirtildi. Mercedes, bu deneyimden elde edilen bilgilerin gelecekteki elektrikli araçların verimliliğini artıracağını vurguladı.

  • Apple, kelebek klavye için ücretsiz onarımı Kasım'da bitecek
    12:31 Apple, kelebek klavye için ücretsiz onarımı Kasım'da bitecek

    Apple, 2015 yılından itibaren çeşitli MacBook ve MacBook Pro modellerinde 'kelebek' mekanizmasını kullanarak yeni bir klavye tasarımına geçiş yaptı. Bu tasarımın sorunlara yol açması üzerine başlatılan ücretsiz onarım programı Kasım ayında sona erecek. Kelebek klavyeli çeşitli MacBook sahipleri için son uyarı yapıldı.

  • Çin, Uzun Yürüyüş-8 Y3 Taşıyıcı Roketi ve Queqiao-2 Röle Uydusu'nu Fırlatma Alanına Transfer Etti
    11:56 Çin, Uzun Yürüyüş-8 Y3 Taşıyıcı Roketi ve Queqiao-2 Röle Uydusu'nu Fırlatma Alanına Transfer Etti

    Çin'in Uzun Yürüyüş-8 Y3 taşıyıcı roketi ve Queqiao-2 röle uydusu, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına transfer edildi. Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne göre, Uzun Yürüyüş-8 Y3 taşıyıcı roketi birkaç gün içinde uygun bir zamanda Queqiao-2 röle uydusuyla fırlatılacak.

  • TCG Preveze: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının En Modern Denizaltısı
    11:21 TCG Preveze: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının En Modern Denizaltısı

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sahip olduğu 12 denizaltının en modernlerinden biri olan TCG Preveze, limana uğramaksızın 50 gün su altında görev yapabiliyor.

  • Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yüksekova'da Yetişiyor
    10:44 Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yüksekova'da Yetişiyor

    Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' projesi kapsamında öğrenciler robotik kodlama, tasarım ve arduino alanında eğitim alıyor.

  • Apple'ın katlanabilir iPhone için tarih öne sürüldü
    10:30 Apple'ın katlanabilir iPhone için tarih öne sürüldü

    Son birkaç yıl içinde katlanabilir akıllı telefonlar giderek yaygın hale geldi. Samsung'un lider konumda olduğu bu alanda Apple'ın da çalışmalar yaptığı biliniyor. Güvenilir kaynaklara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini 2026'da piyasaya sürecek. Bu durum, katlanabilir telefon pazarında rekabetin artacağını gösteriyor. Apple'ın katlanabilir iPhone'dan büyük bir gelir elde etmesi bekleniyor.


15:38 Canlı anlatım Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
15:19 Erdoğan’dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış Erdoğan'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya’da gövde gösterisi Seçim mitingine 110 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da gövde gösterisi! Seçim mitingine 110 bin kişi katıldı
14:00 Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
14:59 Yasa dışı bahis firarisi Übeyit Bartin yakalandı Yasa dışı bahis firarisi Übeyit Bartin yakalandı
14:45 Gazeteci Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti Gazeteci Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti
14:12 Ahmet Türk’ten “AK Parti ile görüşüyor musunuz“ sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis’ten isimlerle görüşüyoruz Ahmet Türk'ten "AK Parti ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz
13:28 Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi
13:09 Batman’da aldatma şüphesinde 2 ölü Batman'da aldatma şüphesinde 2 ölü
12:53 Van’da kilolarca kaçak altın ele geçirildi Piyasa değeri 215 milyon TL Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL
12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 16:01:49. #1.13#
SON DAKİKA: Minecraft'ın Xbox uygulaması aracılığıyla güncellenmesi veri kaybına neden oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement