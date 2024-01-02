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MMU KAAN için geliştirilen TULGAR Kask Sistemi'nin ilk prototipleri üretim bandından indi - Son Dakika
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MMU KAAN için geliştirilen TULGAR Kask Sistemi'nin ilk prototipleri üretim bandından indi

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projelerinden biri olan MMU KAAN için geliştirilen TULGAR Kask Sistemi'nin ilk prototipleri üretim bandından indi. TULGAR Kask Sistemi, MMU KAAN pilotları için özel olarak tasarlanmış bir kask sistemidir. Kaskın faydaları arasında hafif yapısı, renkli ekran, pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı, sayısal gece görüş, aktif gürültü önleme, gözlük ile kullanıma uygunluk, 3D ses uyumluluğu ve geniş görüş alanı bulunmaktadır. Ayrıca kaskın çeşitli arayüzler ve teknik özelliklerle donatıldığı belirtilmektedir.

MMU KAAN için geliştirilen TULGAR Kask Sistemi\'nin ilk prototipleri üretim bandından indi
02.01.2024 - 00:27,
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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında yer alan MMU KAAN artık sona yaklaşıyor. Milli Muharip Uçak KAAN pilotları için geliştirilen TULGAR Kask Sistemi kendini gösterdi. Gelen ilk bilgilere göre kaskın ilk prototipleri banttan indi. Peki TULGAR Kask Sistemi'nin faydaları neler? Diğer pilot kasklarına göre ne gibi avantajlara sahip? İşte konuyla ilgili detaylar…

MMU KAAN pilotları için tasarlanan TULGAR'ın ilk prototipleri görücüye çıktı!

Milli Muharip Uçak KAAN projesi artık sonlara yaklaşıyor. Tüm savunma sanayi meraklıları heyecanla ilk uçuş tarihini bekliyor. Uçak aslında 27 Aralık tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecekti. Ancak bazı elde olmayan talihsizlikler sebebiyle ilk uçuş testi tarihi ertelendi. Daha sonrasında gelen açıklamalara göre uçak önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde ilk uçuşunu yapacak. Net bir tarih verilmemesi 2024 yılından yeni sürprizler beklememiz anlamına geliyor.

MMU KAAN için geliştirilen TULGAR Kask Sistemi'nin ilk prototipleri üretim bandından indi

Konuyla ilgili olarak bir de kask sistemleri var. Bilindiği üzere MMU KAAN için yeni bir kask sistemi üzerinde çalışılıyor. ASELSAN tarafından üretilen bu kask sistemi MMU KAAN pilotları için özel olarak tasarlanıyor. ve dün gelen bilgilere göre TULGAR Kask Sistemi'nin ilk prototipleri üretim bandından indi.

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TULGAR Kask Sistemi özellikleri

Genel Özellikler

Hafif kask birimi

Renkli ekran

Pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı

Sayısal gece görüş • Hibrit kafa takip sistemi

Aktif gürültü önleme

Gözlük ile kullanıma uygunluk

3D ses uyumluluğu

40°(Y)-32°(D) görüş alanı

Arayüzler

ARINC-818-2 Video Arayüzü

Display Port Sayısal Video I/O Arayüzü

Seri Arayüzler (RS-232/RS-485/RS-422)

Ayrık I/O Arayüzü

MIL-STD-1553 Arayüzü

Fiziksel Özellikler

Kafa Birimi Ağırlığı: < 2.1 kg (oksijen maskesi dahil)

Elektronik Birim (EB) Ağırlığı: < 5 kg

Teknik Özellikler

Güç Girişi : 28 VDC (Nominal)

Güç Tüketimi : 140 W (Nominal)/190W (Maksimum)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı (EB) : -40°C/+70°C (Fan Soğutmalı) : -55°C/+95°C (İklimlendirilmiş Hava Soğutmalı)

Depolama Sıcaklığı (EB) : -55°C/ +95°C

Kalifikasyonlar

MIL-STD-810G W/Change 1

MIL-STD-461G

MIL-STD-1472G

DO-254 • DO-178C

Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, Pilot, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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