Moğolistanlı IHC Esports, PUBG Mobile Dünya Kupası\'nın şampiyonu oldu

İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen PUBG Mobile Dünya Kupası'nın Büyük Finalleri, 16 takımın sıkı bir mücadelesine sahne oldu ve Moğolistanlı IHC Esports şampiyon oldu. Türkiye'de ilk kez düzenlenen PUBG Mobile Dünya Kupası'na katıldık.

Türkiye'de ilk defa yapıldı: PUBG Mobile Dünya Kupası'na katıldık!

Turnuvada IHC Esports'un zaferi dışında, PUBG MOBILE'ın oyuncular için düzenlediği World of Wonder (PUBG MOBILE UGC Modu) ve Ptopia Tasarım Projesi'nin (P.D.P.) ödül töreni de düzenlendi. Yarışmanın kazananları sahnede ödüllerini alırken, şampiyonluk kupası da İstanbul'da sahibini buldu.

Ödül havuzunda 86 milyon TL'nin üzerinde para bulunan turnuva, dünyanın 10 farklı ülkesinden gelen 16 takımın mücadelesiyle gerçekleşti. Ancak takımların bu yoldaki başarıları kolay olmadı. PMGC Lig Aşaması'nda 48 takım yer aldı ve her gün 6 maç oynandı. Türkiye'den Melise Esports, Bra Espor ve Next Rüya da bu aşamada yer aldı.

Türk takımlarından Bra Espor ve Next Rüya, finallere katılmak için gerekli başarıyı gösteremedi. Ancak Melise Esports, Tutunma Aşaması'nda mücadele etme hakkı kazandı. Ne yazık ki, performansları yeterli olmadı ve elenerek Büyük Finallere katılma şansını kaybetti.

Türkiye'yi temsil eden tek takım ise geçtiğimiz yılın dünya şampiyonu olan ve davetli olarak gelen S2G Esports oldu. Ancak turnuvadaki performansları geçen yıla nazaran istedikleri gibi olmadı ve 11. sırada yer aldılar.

Büyük Finaller, özellikle IHC Esports, Stalwart Esports ve Alpha7 Esports'un çekişmeli mücadelelerine sahne oldu. Topladıkları 142 puan ile IHC Esports, şampiyonluk tacını takarken, S2G Esports ise 98 puanla turnuvayı 11. sırada tamamladı.