Moleküler Biyoloji Kongresi Atatürk Üniversitesi'nde Yapıldı

18.04.2026 09:28
Atatürk Üniversitesi, 3. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

Atatürk Üniversitesi, bilim dünyasının önemli organizasyonlarından birine daha ev sahipliği yaptı. 3. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, geniş katılımla gerçekleştirilerek, Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyen ve öğrencileri aynı çatı altında buluşturdu.

Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı kongreye 30 üniversiteden yaklaşık 600 katılımcı yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen kongre, her iki üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri öğrenci kulüpleri olan ATAGEN ve GEN AKTÜEL'in katkılarıyla hayata geçirildi. Bu yıl organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Atatürk Üniversitesi, bilimsel üretimi teşvik eden yaklaşımıyla dikkat çekti.

Kongrenin açılış programında üniversite yöneticileri, moleküler biyoloji ve genetik alanının sağlık, tarım, çevre ve endüstri başta olmak üzere pek çok sektörde sunduğu yenilikçi çözümlere dikkat çekti. Programa; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melda Şişecioğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Alanında Uzman İsimlerden Bilimsel Sunumlar

Kongrede, alanında yetkin akademisyenler davetli konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Filiz Kuralay, Doç. Dr. Ahmet Katı ve Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, gerçekleştirdikleri sunumlarla katılımcılara moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel araştırmalar, yenilikçi yöntemler ve geleceğe yönelik bilimsel perspektifler hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Poster ve sözlü sunum oturumlarının düzenlendiği kongrede, genç araştırmacılar bilimsel çalışmalarını paylaşma imkanı buldu. Sunulan bildirilerin, talep edilmesi halinde hakem sürecinden geçirilerek Avrasya Moleküler ve Biyokimyasal Bilimler Dergisinde yayımlanacak olması, organizasyonun akademik niteliğini daha da güçlendirdi.

Bilimsel Altyapı ve Kurumsal Destek

Kongre kapsamında, Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Araştırma Teknoloji Merkezi (DAYTAM) tarafından Hücre Kültürü Çalıştayına altyapı desteği sağlandı. Bunun yanı sıra TÜBİTAK, Milli Teknoloji Atölyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), ÜNİDES ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) gibi önemli kurumların katkılarıyla organizasyon güçlü bir destek yapısına kavuştu.

Bilimsel paylaşımların yanı sıra akademik iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırlayan kongre, moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışan akademisyenler ile öğrenciler arasında önemli bir etkileşim ortamı oluşturdu. Organizasyon komitesi, kongrenin önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesini hedeflediklerini belirterek, Erzurum'un bilimsel etkinlikler açısından cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

