Moondrop MIAD 01: İki Ses Jakına Sahip Akıllı Telefon - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Moondrop MIAD 01: İki Ses Jakına Sahip Akıllı Telefon

Moondrop MIAD 01: İki Ses Jakına Sahip Akıllı Telefon

Moondrop MIAD 01, Android tabanlı bir akıllı telefon olarak müzikseverlere iki farklı ses jakı sunuyor. Cihazda biri geleneksel 3,5 mm'lik jak, diğeri ise 4,4 mm'lik dengeli jak olmak üzere iki ses bağlantısı bulunuyor. Bu özellikle üretici, yüksek kaliteli ses ve müzik deneyimi isteyen kullanıcılar için ideal bir çözüm sunmayı planlıyor. Moondrop MIAD 01'in fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi hakkında kesin bilgi yok, ancak cihazın uluslararası pazara açılması bekleniyor.

23.04.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moondrop MIAD 01, Android tabanlı bir akıllı telefon olarak müzikseverlere iki farklı ses jakı sunuyor. Cihazda biri geleneksel 3,5 mm'lik jak, diğeri ise 4,4 mm'lik dengeli jak olmak üzere iki ses bağlantısı bulunuyor. Bu özellikle üretici, yüksek kaliteli ses ve müzik deneyimi isteyen kullanıcılar için ideal bir çözüm sunmayı planlıyor. İşte detaylar…

Moondrop MIAD 01, iki ses jakına sahip akıllı telefon ile müzik tutkunlarının dikkatini çekti

Moondrop MIAD 01, bir Dijital Ses Oynatıcı (DAP) gibi, ses kalitesini artırmak için dijital-analog çevirici (DAC) gibi üst düzey bileşenlere sahip olabilir. Bununla birlikte, henüz cihaz hakkında hala pek çok şey bilinmiyor.

Moondrop MIAD 01: İki Ses Jakına Sahip <a class='keyword-sd' href='/akilli-telefon/' title='Akıllı Telefon'>Akıllı Telefon</a>

Çift ses jakı özelliği ile Moondrop'un bu modeli, diğer akıllı telefonlardan ayıran önemli bir faktör olarak görülüyor. Tasarım açısından cihazın, popüler bir akıllı telefon olan OnePlus Nord CE 3 Lite ile benzerlikler taşıdığı söyleniyor.

Akıllı telefon devi, son modelini üretiyor! İşte ilk bilgiler

Bunun nedeni, cihazın kamera yerleşiminden ses jaklarına kadar bazı ortak özelliklere sahip olması olabilir. Ancak, Moondrop MIAD 01, ses meraklılarına odaklandığı için bu benzerlikler işlevsellikten çok tasarım ile ilgili olabilir.

Moondrop MIAD 01'in fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi hakkında kesin bilgi yok, ancak cihazın uluslararası pazara açılması bekleniyor. Ürün tanıtımlarının İngilizce olarak yapılması, Moondrop'un küresel bir kitleye ulaşmayı hedeflediğini gösteriyor.

Moondrop MIAD 01: İki Ses Jakına Sahip Akıllı Telefon

Moondrop'un, OnePlus veya OPPO gibi daha deneyimli üreticilerle işbirliği yapması, cihazın yazılım desteğini ve ürün kalitesini artırabilir. Bununla birlikte, Moondrop'un geçmişteki bazı ürünlerinde görülen yazılım hataları ve güncelleme eksikliği konusundaki endişeler hala geçerliliğini koruyor.

MIAD 01'in, bu tür sorunları aşarak müzik ve ses tutkunları için ideal bir akıllı telefon olma potansiyeline sahip olduğunu söylemek mümkün. Sizce bu akıllı telefon piyasada bir başarı sağlayabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Akıllı Telefon, Müzik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Moondrop MIAD 01: İki Ses Jakına Sahip Akıllı Telefon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı Eşler canlı yayında böyle yüzleşti Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı! Eşler canlı yayında böyle yüzleşti
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 16:58:21. #1.11#
SON DAKİKA: Moondrop MIAD 01: İki Ses Jakına Sahip Akıllı Telefon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement