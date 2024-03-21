Telefon işinde eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcayan Motorola, yakın zamanda Edge 50 Pro modeli ile kullanıcı karşısına çıkacak. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmadı, ancak bu durum an itibariyle değişti. Zira Motorola Edge 50 Pro, Geekbench veri tabanında göründü. İşte Motorola Edge 50 Pro özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Motorola Edge 50 Pro Geekbench'te görüntülendi – Motorola Edge 50 Pro özellikleri
Motorola Edge 50 Pro kısa bir süre önce Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.097, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 114 puan almayı başardı. Bununla birlikte modelin bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.
Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 720 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Geekbench veri tabanına baktığımızda akıllı telefonun 12 GB RAM'le geleceğini görüyoruz. Tabii, burada daha farklı opsiyonların olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak. Son olarak modelin önümüzdeki birkaç ay içinde vitrine çıkması bekleniyor.
Akıllı telefonla ilgili bugüne dek sızdırılan teknik özellikleri şöyle;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Pro Geekbench'te Görüntülendi - Son Dakika Down Sendromlular Günü, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Sendroma neden olan 21. kromozomun, iki yerine üç kopya olması nedeniyle (Trizomi 21) yılın üçüncü ayının 21. günü belirlendi. Bu yılın teması ise “Kalıplaşmış Görüşlere Son” başlığını taşıyor. Down sendromlu kişiler hakkındaki önyargıların ve yerleşik fikirlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, genetik bir bozukluk olup, kişilerin hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmasına neden olur. Down sendromlu kişilerin fiziksel özellikleri, sağlıkları ve öğrenim süreçleri farklılık gösterebilir. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla iyileştirilebilir. The Office dizisinin olası bir spinoff'u için heyecan büyüyor. Greg Daniels ve Michael Koman'ın iş birliğiyle geliştirilen yeni projede, orijinal hikayenin yanı sıra farklı bir Dunder Mifflin şubesi de ele alınabilir. Yeni spinoff'un başarısı, seçilecek yayın platformuna bağlı olacak ve The Office'in mirasını sürdürmeyi hedefleyecek. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden sonuçlarını kontrol etmek için adım adım yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz. Sınavın zorluğu ve tartışmalar da haberde yer alıyor. Xiaomi'nin bugün tanıtacağı Civi 4 Pro için ön siparişler başladı. Cihazın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Civi 4 Pro, hap tasarımına sahip bir ön panele ve iki adet 32 MP ön kameraya sahip olacak. Telefonun ön kameraları yapay zeka teknolojisiyle desteklenecek. Ayrıca, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran, 12 bit renk derinliği ve yüksek frekanslı PWM karartma özelliği gibi özelliklere sahip olacak. Huawei'nin 5G teknolojilerini kullanması büyük ölçüde yasaklandıktan sonra şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 60 ailesinde 5G desteği karşımıza çıktı. Ancak ABD, Huawei ile bağlantılı olduğu düşünülen dört Çinli çip üreticisini kara listeye alma kararı aldı. Bu durum, Huawei'nin işini daha da zorlaştırabilir. Çin, Sichuan eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadelede bağımsız olarak geliştirdiği büyük insansız hava aracı olan Wing Loong-2'den yararlanıyor. Wing Loong-2, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere destek sağlamak üzere Sichuan eyaletine gönderildi. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından üretilen Wing Loong-2, acil durum-kurtarma emirlerinin ve yangınla mücadele faaliyetlerinin zamanında ve etkili bir şekilde yürütülmesinde büyük insansız hava aracının önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Çin, Perşembe günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir grup uyduyu uzaya gönderdi. Uydular, atmosferik ortam tespiti, uzay ortamının izlenmesi, afet önleme ve azaltma ve bilimsel deneyler için kullanılacak.
ÖzellikDeğerİşlemciSnapdragon 7 Gen 3RAM12GB (farklı konfigürasyonlar da bekleniyor)İşletim SistemiAndroid 14Ekran Pantone onaylı kavisli AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2,000 nit pik parlaklıkKamera50MP ana sensör ile Pantone onaylı üçlü arka kamera kurulumuRenk SeçenekleriÜç renk seçeneği mevcutGeekbench Tek Çekirdek Puanı1,097Geekbench Çok Çekirdek Puanı3,114
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Pro Geekbench'te Görüntülendi - Son Dakika
Down Sendromlular Günü, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Sendroma neden olan 21. kromozomun, iki yerine üç kopya olması nedeniyle (Trizomi 21) yılın üçüncü ayının 21. günü belirlendi. Bu yılın teması ise “Kalıplaşmış Görüşlere Son” başlığını taşıyor. Down sendromlu kişiler hakkındaki önyargıların ve yerleşik fikirlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, genetik bir bozukluk olup, kişilerin hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmasına neden olur. Down sendromlu kişilerin fiziksel özellikleri, sağlıkları ve öğrenim süreçleri farklılık gösterebilir. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla iyileştirilebilir.
The Office dizisinin olası bir spinoff'u için heyecan büyüyor. Greg Daniels ve Michael Koman'ın iş birliğiyle geliştirilen yeni projede, orijinal hikayenin yanı sıra farklı bir Dunder Mifflin şubesi de ele alınabilir. Yeni spinoff'un başarısı, seçilecek yayın platformuna bağlı olacak ve The Office'in mirasını sürdürmeyi hedefleyecek.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden sonuçlarını kontrol etmek için adım adım yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz. Sınavın zorluğu ve tartışmalar da haberde yer alıyor.
Xiaomi'nin bugün tanıtacağı Civi 4 Pro için ön siparişler başladı. Cihazın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Civi 4 Pro, hap tasarımına sahip bir ön panele ve iki adet 32 MP ön kameraya sahip olacak. Telefonun ön kameraları yapay zeka teknolojisiyle desteklenecek. Ayrıca, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran, 12 bit renk derinliği ve yüksek frekanslı PWM karartma özelliği gibi özelliklere sahip olacak.
Huawei'nin 5G teknolojilerini kullanması büyük ölçüde yasaklandıktan sonra şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 60 ailesinde 5G desteği karşımıza çıktı. Ancak ABD, Huawei ile bağlantılı olduğu düşünülen dört Çinli çip üreticisini kara listeye alma kararı aldı. Bu durum, Huawei'nin işini daha da zorlaştırabilir.
Çin, Sichuan eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadelede bağımsız olarak geliştirdiği büyük insansız hava aracı olan Wing Loong-2'den yararlanıyor. Wing Loong-2, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere destek sağlamak üzere Sichuan eyaletine gönderildi. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından üretilen Wing Loong-2, acil durum-kurtarma emirlerinin ve yangınla mücadele faaliyetlerinin zamanında ve etkili bir şekilde yürütülmesinde büyük insansız hava aracının önemli bir rol oynadığını belirtiyor.
Çin, Perşembe günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir grup uyduyu uzaya gönderdi. Uydular, atmosferik ortam tespiti, uzay ortamının izlenmesi, afet önleme ve azaltma ve bilimsel deneyler için kullanılacak.
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