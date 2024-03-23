Motorola, akıllı telefon işindeki eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcıyor. Markanın bu kapsamda piyasaya sürmeye hazırlandığı modellerin başında Edge 50 Pro geliyor. Cihaz geçen günlerde Geekbench veri tabanında görünürken, şimdi de tanıtım tarihiyle ve özellikleriyle gündemde. İşte Motorola Edge 50 Pro tanıtım tarihi ve özellikleri!
Motorola Edge 50 Pro tanıtım tarihi ve özellikleri
Motorola, uzunca bir süredir gündemde olan Edge 50 Pro'nun 3 Nisan'da tanıtılacağını duyurdu. Bununla birlikte modelin temel özellikleri paylaşıldı. Cihazda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci mevcut olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 720 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Cihazda 6.7 inç boyutlarında 144 Hz yenileme hızı sunan 1.5K (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü Pantone onaylı pOLED bir panel yer alacak. Bununla birlikte 50 Megapiksel otomatik odaklamalı selfie kamerası ve f/1.4 diyafram aralığına sahip 50 Megapiksellik bir ana kamera mevcut olacak.
144 Hz ekran ve 1.5 çözünürlük! Motorola Edge 50 Pro performans testinde
Akıllı telefonun paylaşılan tüm özellikleri ise şöyle;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri - Son Dakika Meta'nın mikroblog platformu Threads, yeni bir güncelleme ile artık canlı skorları gösterecek. Mark Zuckerberg tarafından duyurulan bu özellikle, kullanıcılar spor müsabakalarını takip ederken canlı skorları da görebilecekler. Şirket, başlangıçta NBA skorlarını sunacaklarını ve ilerleyen dönemlerde diğer liglerin skorlarını da ekleyeceklerini belirtti. Threads'in canlı skor özelliği, maç öncesi, maç sırası, maç sonrası ve istenilen zamanlarda kullanıcılara skorları göstermek için tasarlandı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda başlatılan 'Kodlamaya Hazırım' projesi, öğretmen Öykü Güneş önderliğinde eTwinning kapsamında devam ediyor. Proje kapsamında öğrenciler, kod yazmayı öğrenerek teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma imkanı buluyor. Türkiye ve Azerbaycan'dan 11 okulla ortak yürütülen proje, mayıs ayında tamamlanacak. Okul müdürü Arif Ayyıldız, projenin amacının her öğrenciye dokunarak onları yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yetiştirmek olduğunu belirtti. Ayyıldız ayrıca, kodlama eğitimi alan çocukların gelecekte ülkeye ciddi katkı sunabileceğini vurgulayarak, 'Proje kapsamında 11 farklı okuldan 300'e yakın öğrenciye kodlama becerisi farklı programlar aracılığıyla kazandırılırken, geleceğin güçlü Türkiye'sinin temelleri atılmaktadır.' dedi. Meta, Threads uygulamasını, daha fazla çevrimiçi kimlik ve içerik kontrolü sağlamak amacıyla 'fediverse'e dahil ediyor. Bu stratejik hamle, Meta'nın teknoloji ve sosyal medya alanındaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Google, dün yayınladığı Android 15 geliştirici önizleme 2 sürümüyle işletim sistemine yeni özellikler kazandırdı. Yayınlanan güncelleme ile oyunlar için varsayılan kare hızını devre dışı bırakan bir kod eklendi ve bu sayede Android 15, mobil oyunlarda 60 fps sınırını aşabilecek. Geliştiricilerin oyunlarını daha yüksek kare hızlarında denemeleri ve test etmeleri için tasarlanan bu özellik, son kullanıcının da erişimine açılacak. Rockstar Games'in uzaktan çalışanlarına yönelik istenmeyen acil toplantı talebiyle, Grand Theft Auto VI'nın 2025 çıkış penceresini kaçırması ve 2026'ya erteleniyor olabilir. Şu anda oyunun 2025 İlkbaharında çıkması hedefleniyor, ancak kaynaklar 2025 sonbahar çıkışının daha olası olduğunu belirtiyor. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve uygulama deneyimini iyileştirmek isteyen Spotify, yeni özelliğini duyurdu. Spotify, macOS ve Windows kullanıcıları için mini oynatıcı özelliğini yayınladıklarını açıkladı. Mini oynatıcı, müziğiniz ve podcast'leriniz üzerinde minimum müdahaleyle maksimum kontrol sağlamak üzere tasarlandı. Apple'ın Watch serisi akıllı saatlerine microLED ekran yerleştirme planları iptal edildi. Şirket, projeyi karmaşık ve pahalı bulduğu için gerçekleştirmekten vazgeçti. Bu durumda Apple, Samsung ve LG gibi tedarikçilere bağımlı kalacak. microLED ekranlar, daha yüksek parlaklık, renk doğruluğu ve enerji tasarrufu sağlayarak Apple Watch'un ekran kalitesini artırabilir ve rekabet avantajı sağlayabilir.
ÖzellikDetayEkran6.7 inç, pOLED, 1.5K (2400 x 1080 piksel), 144 Hz, Pantone onaylıİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 3Ön Kamera50 MP otomatik odaklıArka KameraAna: 50 MP (f/1.4 diyafram), Geniş açı ve makro lenslerPil5000 mAh (Muhtemelen)Şarj50W kablosuz hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14 (3 büyük Android güncellemesi alacak)Arka KapakSilikon bazlı vegan deriÇerçeveMetalikBağlantıWi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3, 5GYapay ZekaBünyesinde birçok yapay zeka özelliği barındıracakNotBazı özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Fiyat henüz açıklanmadı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri - Son Dakika
Meta'nın mikroblog platformu Threads, yeni bir güncelleme ile artık canlı skorları gösterecek. Mark Zuckerberg tarafından duyurulan bu özellikle, kullanıcılar spor müsabakalarını takip ederken canlı skorları da görebilecekler. Şirket, başlangıçta NBA skorlarını sunacaklarını ve ilerleyen dönemlerde diğer liglerin skorlarını da ekleyeceklerini belirtti. Threads'in canlı skor özelliği, maç öncesi, maç sırası, maç sonrası ve istenilen zamanlarda kullanıcılara skorları göstermek için tasarlandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda başlatılan 'Kodlamaya Hazırım' projesi, öğretmen Öykü Güneş önderliğinde eTwinning kapsamında devam ediyor. Proje kapsamında öğrenciler, kod yazmayı öğrenerek teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma imkanı buluyor. Türkiye ve Azerbaycan'dan 11 okulla ortak yürütülen proje, mayıs ayında tamamlanacak. Okul müdürü Arif Ayyıldız, projenin amacının her öğrenciye dokunarak onları yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yetiştirmek olduğunu belirtti. Ayyıldız ayrıca, kodlama eğitimi alan çocukların gelecekte ülkeye ciddi katkı sunabileceğini vurgulayarak, 'Proje kapsamında 11 farklı okuldan 300'e yakın öğrenciye kodlama becerisi farklı programlar aracılığıyla kazandırılırken, geleceğin güçlü Türkiye'sinin temelleri atılmaktadır.' dedi.
Meta, Threads uygulamasını, daha fazla çevrimiçi kimlik ve içerik kontrolü sağlamak amacıyla 'fediverse'e dahil ediyor. Bu stratejik hamle, Meta'nın teknoloji ve sosyal medya alanındaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Google, dün yayınladığı Android 15 geliştirici önizleme 2 sürümüyle işletim sistemine yeni özellikler kazandırdı. Yayınlanan güncelleme ile oyunlar için varsayılan kare hızını devre dışı bırakan bir kod eklendi ve bu sayede Android 15, mobil oyunlarda 60 fps sınırını aşabilecek. Geliştiricilerin oyunlarını daha yüksek kare hızlarında denemeleri ve test etmeleri için tasarlanan bu özellik, son kullanıcının da erişimine açılacak.
Rockstar Games'in uzaktan çalışanlarına yönelik istenmeyen acil toplantı talebiyle, Grand Theft Auto VI'nın 2025 çıkış penceresini kaçırması ve 2026'ya erteleniyor olabilir. Şu anda oyunun 2025 İlkbaharında çıkması hedefleniyor, ancak kaynaklar 2025 sonbahar çıkışının daha olası olduğunu belirtiyor.
Daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve uygulama deneyimini iyileştirmek isteyen Spotify, yeni özelliğini duyurdu. Spotify, macOS ve Windows kullanıcıları için mini oynatıcı özelliğini yayınladıklarını açıkladı. Mini oynatıcı, müziğiniz ve podcast'leriniz üzerinde minimum müdahaleyle maksimum kontrol sağlamak üzere tasarlandı.
Apple'ın Watch serisi akıllı saatlerine microLED ekran yerleştirme planları iptal edildi. Şirket, projeyi karmaşık ve pahalı bulduğu için gerçekleştirmekten vazgeçti. Bu durumda Apple, Samsung ve LG gibi tedarikçilere bağımlı kalacak. microLED ekranlar, daha yüksek parlaklık, renk doğruluğu ve enerji tasarrufu sağlayarak Apple Watch'un ekran kalitesini artırabilir ve rekabet avantajı sağlayabilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?