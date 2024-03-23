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Motorola, akıllı telefon işindeki eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcıyor. Markanın bu kapsamda piyasaya sürmeye hazırlandığı modellerin başında Edge 50 Pro geliyor. Cihaz geçen günlerde Geekbench veri tabanında görünürken, şimdi de tanıtım tarihiyle ve özellikleriyle gündemde. İşte Motorola Edge 50 Pro tanıtım tarihi ve özellikleri!

Motorola Edge 50 Pro tanıtım tarihi ve özellikleri

Motorola, uzunca bir süredir gündemde olan Edge 50 Pro'nun 3 Nisan'da tanıtılacağını duyurdu. Bununla birlikte modelin temel özellikleri paylaşıldı. Cihazda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci mevcut olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 720 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 6.7 inç boyutlarında 144 Hz yenileme hızı sunan 1.5K (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü Pantone onaylı pOLED bir panel yer alacak. Bununla birlikte 50 Megapiksel otomatik odaklamalı selfie kamerası ve f/1.4 diyafram aralığına sahip 50 Megapiksellik bir ana kamera mevcut olacak.

144 Hz ekran ve 1.5 çözünürlük! Motorola Edge 50 Pro performans testinde

Akıllı telefonun paylaşılan tüm özellikleri ise şöyle;