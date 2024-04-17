Motorola Edge 50 serisinin en üst modeli Edge 50 Ultra, kısa süre önce tanıtıldı. Özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran Android amiral gemisi, pazarın altını üstüne getirecek gibi görünüyor. İşte Motorola Edge 50 Ultra özellikleri ve fiyatı…
Motorola Edge 50 Ultra özellikleri ve fiyatı
Motorola Edge 50 Ultra, ahşap veya vegan deri kasayla geliyor. Cihaz, 6.7 inç boyutunda P-OLED ekrana yer veriyor. 2712 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 360 Hz dokunmatik örnekleme ile destekleniyor. Ayrıca 2500 nit tepe parlaklık sunuyor.
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alan cihaz için 12 GB/ 16 GB RAM ve 512 GB/ 1 TB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Öte yandan 125W hızlı şarjdan beslenen 4.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.
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Ön tarafında 50 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka tarafındaysa üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulum ise 50 Megapiksel ana + 64 Megapiksel 3x periskop telefoto + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameralardan oluşuyor. Hem ön hem de arka kameralar ile 4K@60fps video çekilebiliyor.
5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC bağlantıyı destekleyen Android amiral gemisi, Android 14 tabanlı Hello UI üzerinde çalışıyor. Son olarak 161.1 x 72.4 x 8.6 mm boyutlarında ve 197 gram ağırlıkta olduğunu da belirtelim.
Motorola Edge 50 Ultra teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
2712 x 1220 piksel çözünürlük 144 Hz yenileme hızı 360 Hz dokunma örnekleme hızı 2,500 nit parlaklık HDR10+Arka Kameralar50 Megapiksel ana kamera: f/1.6, 1/1.3¨, 1.2µm, PDAF, Laser AF, OIS 64 Megapiksel periskop telefoto: f/2.4, 72mm, 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera: f/2.0, 12mm, 122°, 0.64µm, AFÖn Kamera50 Megapiksel, f/1.9, (wide), 0.64µm, AFVideo Kaydı4K@60fps (ön/arka)Batarya4,500mAh, 125W TurboPower kablolu şarj, 50W kablosuz şarjŞarj Hızı125W TurbuPower kablolu 50W kablosuzİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Hello UIBağlantı5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFCDiğer ÖzelliklerStereo hoparlörler, Dolby Atmos ve Dolby Head Tracking desteği, IP68 toz ve suya dayanıklılık, Gorilla Glass VictusRenk SeçenekleriAhşap veya vegan deri kasa Forest grey veya peach fuzz renkBoyutlar ve Ağırlık161.1 x 72.4 x 8.6 mm 197 gram Motorola Edge 50 Ultra modelinin başlangıç fiyatı ise 1000 dolar olarak belirlendi. Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Ultra Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Honda'nın yeni nesil Ye serisi modelleri, Çin pazarı için özel olarak geliştirildi ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacak. Ye P7 ve Ye S7 adlı elektrik SUV modelleri, farklı tasarımlara sahip olsa da, Çin'de iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Ayrıca GT modeli, sportif tasarımıyla gençlere hitap edecek şekilde tasarlandı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Ye serisi, Honda'nın Çin pazarındaki satış performansını gösterecek. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Trabzon'da bir trafik kazasına karıştı. Kazada Togg ve Mercedes çarpışırken, Togg'un dayanıklılığı dikkat çekti. Her iki araç da büyük hasar almadı ve kazada yaralanan olmadı. SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 en popüler oyun olarak öne çıkıyor. İkinci sırada PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sırada Helldivers 2 bulunuyor. Steam Deck ise dördüncü sırada yer alıyor. RimWorld, RimWorld - Anomaly ve Apex Legends ise diğer popüler oyunlar arasında yer alıyor. Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen en iyi mobil uygulamalar ile daha da işlevsel hale geliyor. ChatGPT, Ahali, Duolingo, Tureng ve PhotoMath en iyi mobil uygulamalar arasında yer alıyor. Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testler yapılacak. Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi. Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor ve kullanıcıları hediye kazanmak için QR kodu taratmaya çağırıyor. Ancak bu canlı yayın gerçek değil ve izleyicilere hediye verilmeyecek. Bilgisayar korsanları, izleyenleri kandırmaya çalışıyor. Google, Android kullanıcıları için Play Store üzerinden yapılan alışverişlerde biyometrik doğrulama özelliğini eklediğini duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların parmak izi veya yüz tanıma sistemleri aracılığıyla kimliklerini doğrulamalarını sağlayarak güvenliklerini artırıyor. Kullanıcılar, satın alma işlemi gerçekleştirdiklerinde biyometrik doğrulama istemiyle karşılaşacaklar. Bu özellik, tüm uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir ancak dijital alışveriş güvenliğine yönelik endişeleri olan kullanıcılar için önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor. BYD, Çin'de düzenlediği bir konferansta Fang Cheng Bao markası altında iki yeni SUV modeli ve bir elektrikli spor otomobil konseptini tanıttı. Super 9 konsepti, yüksek performanslı bir elektrikli araç olarak tasarlandı ve önümüzdeki hafta Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Bao 3 ve Bao 8 modelleri hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu modellerin de Çin'de düzenlenecek fuar kapsamında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi'nin fiyat performans odaklı akıllı telefonu POCO F6 Pro için geri sayım başladı. Model, 5000 mAh pil, Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Redmi K70 modelinin teknik özelliklerine sahip olması bekleniyor. Resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmasa da selefinin tanıtım takvimine benzer bir süreç bekleniyor. Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, T3x 5G modelinin tasarımını ve özelliklerini paylaştı. Cihazın dairesel kamera kurulumu, 6,000 mAh batarya ve ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve Snapdragon 6 Gen 1 işlemci gibi özelliklere sahip olacak olan vivo T3x 5G'nin fiyatı ise 179 dolar olarak tahmin ediliyor.
ÖzellikDetaylarişlemciQualcomm Snapdragon 8s Gen 3RAM12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Ekran6.7 inç – P-OLED
2712 x 1220 piksel çözünürlük
144 Hz yenileme hızı
360 Hz dokunma örnekleme hızı
2,500 nit parlaklık
HDR10+Arka Kameralar50 Megapiksel ana kamera: f/1.6, 1/1.3¨, 1.2µm, PDAF, Laser AF, OIS
64 Megapiksel periskop telefoto: f/2.4, 72mm, 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera: f/2.0, 12mm, 122°, 0.64µm, AFÖn Kamera50 Megapiksel, f/1.9, (wide), 0.64µm, AFVideo Kaydı4K@60fps (ön/arka)Batarya4,500mAh, 125W TurboPower kablolu şarj, 50W kablosuz şarjŞarj Hızı125W TurbuPower kablolu
50W kablosuzİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Hello UIBağlantı5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFCDiğer ÖzelliklerStereo hoparlörler, Dolby Atmos ve Dolby Head Tracking desteği, IP68 toz ve suya dayanıklılık, Gorilla Glass VictusRenk SeçenekleriAhşap veya vegan deri kasa
Forest grey veya peach fuzz renkBoyutlar ve Ağırlık161.1 x 72.4 x 8.6 mm
197 gram
Motorola Edge 50 Ultra modelinin başlangıç fiyatı ise 1000 dolar olarak belirlendi.
Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Ultra Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Honda'nın yeni nesil Ye serisi modelleri, Çin pazarı için özel olarak geliştirildi ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacak. Ye P7 ve Ye S7 adlı elektrik SUV modelleri, farklı tasarımlara sahip olsa da, Çin'de iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Ayrıca GT modeli, sportif tasarımıyla gençlere hitap edecek şekilde tasarlandı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Ye serisi, Honda'nın Çin pazarındaki satış performansını gösterecek.
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Trabzon'da bir trafik kazasına karıştı. Kazada Togg ve Mercedes çarpışırken, Togg'un dayanıklılığı dikkat çekti. Her iki araç da büyük hasar almadı ve kazada yaralanan olmadı.
SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 en popüler oyun olarak öne çıkıyor. İkinci sırada PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sırada Helldivers 2 bulunuyor. Steam Deck ise dördüncü sırada yer alıyor. RimWorld, RimWorld - Anomaly ve Apex Legends ise diğer popüler oyunlar arasında yer alıyor.
Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen en iyi mobil uygulamalar ile daha da işlevsel hale geliyor. ChatGPT, Ahali, Duolingo, Tureng ve PhotoMath en iyi mobil uygulamalar arasında yer alıyor.
Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testler yapılacak. Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi.
Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor ve kullanıcıları hediye kazanmak için QR kodu taratmaya çağırıyor. Ancak bu canlı yayın gerçek değil ve izleyicilere hediye verilmeyecek. Bilgisayar korsanları, izleyenleri kandırmaya çalışıyor.
Google, Android kullanıcıları için Play Store üzerinden yapılan alışverişlerde biyometrik doğrulama özelliğini eklediğini duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların parmak izi veya yüz tanıma sistemleri aracılığıyla kimliklerini doğrulamalarını sağlayarak güvenliklerini artırıyor. Kullanıcılar, satın alma işlemi gerçekleştirdiklerinde biyometrik doğrulama istemiyle karşılaşacaklar. Bu özellik, tüm uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir ancak dijital alışveriş güvenliğine yönelik endişeleri olan kullanıcılar için önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.
BYD, Çin'de düzenlediği bir konferansta Fang Cheng Bao markası altında iki yeni SUV modeli ve bir elektrikli spor otomobil konseptini tanıttı. Super 9 konsepti, yüksek performanslı bir elektrikli araç olarak tasarlandı ve önümüzdeki hafta Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Bao 3 ve Bao 8 modelleri hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu modellerin de Çin'de düzenlenecek fuar kapsamında tanıtılması bekleniyor.
Xiaomi'nin fiyat performans odaklı akıllı telefonu POCO F6 Pro için geri sayım başladı. Model, 5000 mAh pil, Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Redmi K70 modelinin teknik özelliklerine sahip olması bekleniyor. Resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmasa da selefinin tanıtım takvimine benzer bir süreç bekleniyor.
Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, T3x 5G modelinin tasarımını ve özelliklerini paylaştı. Cihazın dairesel kamera kurulumu, 6,000 mAh batarya ve ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve Snapdragon 6 Gen 1 işlemci gibi özelliklere sahip olacak olan vivo T3x 5G'nin fiyatı ise 179 dolar olarak tahmin ediliyor.
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