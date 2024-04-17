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Motorola Edge 50 serisinin en üst modeli Edge 50 Ultra, kısa süre önce tanıtıldı. Özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran Android amiral gemisi, pazarın altını üstüne getirecek gibi görünüyor. İşte Motorola Edge 50 Ultra özellikleri ve fiyatı…

Motorola Edge 50 Ultra özellikleri ve fiyatı

Motorola Edge 50 Ultra, ahşap veya vegan deri kasayla geliyor. Cihaz, 6.7 inç boyutunda P-OLED ekrana yer veriyor. 2712 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 360 Hz dokunmatik örnekleme ile destekleniyor. Ayrıca 2500 nit tepe parlaklık sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alan cihaz için 12 GB/ 16 GB RAM ve 512 GB/ 1 TB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Öte yandan 125W hızlı şarjdan beslenen 4.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

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Ön tarafında 50 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka tarafındaysa üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulum ise 50 Megapiksel ana + 64 Megapiksel 3x periskop telefoto + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameralardan oluşuyor. Hem ön hem de arka kameralar ile 4K@60fps video çekilebiliyor.

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC bağlantıyı destekleyen Android amiral gemisi, Android 14 tabanlı Hello UI üzerinde çalışıyor. Son olarak 161.1 x 72.4 x 8.6 mm boyutlarında ve 197 gram ağırlıkta olduğunu da belirtelim.

Motorola Edge 50 Ultra teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;