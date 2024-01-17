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Motorola, G Play 2024'ü Tanıttı: İşte Özellikleri - Son Dakika
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Motorola, G Play 2024'ü Tanıttı: İşte Özellikleri

Motorola bugün G Play serisinin yeni modeli G Play 2024'ü tanıttı. Snapdragon 680 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama, 5000 mAh batarya, 50 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olan Moto G Play 2024, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 6,5 inç HD+ ekran, 90Hz yenileme hızı ve 8 MP selfie kamera da diğer özellikler arasında yer alıyor. Safir mavisi renkte ve 8 Şubat 2024'te piyasaya sürülecek olan cihazın fiyatı ise 150 Dolar olarak belirlendi.

Motorola, G Play 2024\'ü Tanıttı: İşte Özellikleri
17.01.2024 - 10:29,
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Motorola bugün G Play serisinin yeni modeli G Play 2024'ü tanıttı. İlk bakışta uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Moto G Play 2024, tam bir fiyat-performans modeli diyebiliriz. Gelin Moto G Play 2024'ün özelliklerine yakından bakalım.

Snapdragon 680'li Moto G Play 2024 neler sunuyor?

Son G Play modelini 2022 yılında piyasaya süren Motorola, şimdi G Play 2024 ile tekrar sahneye çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 680 yonga setinden güç alan G Play 2024, 4 GB RAM bellek ile geliyor. +2 GB sanal bellek desteği de sunan cihaz, depolama tarafında 64 GB'lık kısıtlı denilebilecek bir alan sunuyor. Ancak microSD kart desteği ile bu alan hayli büyütülebiliyor.

Motorola, G Play 2024'ü Tanıttı: İşte Özellikleri

Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alan Moto G Play 2024, 15W hızlı şarj desteği ile geliyor. Kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkan cihaz, ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bunun altında ise kamera görünümüne sahip bir LED flaş yer alıyor.

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6,5 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen G Play 2024, bu ekranda HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Maksimum 500 nit parlaklığa ulaşan bu panel, 90Hz yenileme hızı ile akıcı bir kullanım vaat ediyor. Ayrıca üzerinde 8 Megapiksellik selfie kamerasını da taşıyor. Sadece safir mavisi rengi ile piyasaya çıkan Moto G Play 2024, 8 Şubat'ta raflarda yerini alacak. Hem de 150 Dolar'a.

Siz Moto G Play 2024'ü nasıl buldunuz? Fiyat sizce uygun mu? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Moto G Play 2024'ün özelikleri!

ÖzelliklerMoto G Play 2024İşlemciQualcomm Snapdragon 680RAM4 GB (+2 GB sanal bellek desteği)Depolama64 GB (microSD kart desteği)Batarya5000 mAh, 15W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14Ana Kamera50 MegapikselEkran6,5 inç, HD+, 90Hz yenileme hızıSelfie Kamera8 MegapikselParlaklıkMaksimum 500 nitRenk Safir MavisiÇıkış Tarihi8 Şubat 2024Fiyat150 Dolar

Kaynak: Shiftdelete
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