Motorola, Moto X50 Ultra\'yı yapay zeka özellikleriyle duyurdu

Motorola, iletişim sektöründe bulunan ilk cep telefonunu ürettiği için teknoloji dünyasında özel bir yere sahip. Zamanın ilk cep telefonu Motorola DynaTAC adlı cihazdı. O günden bu yana gelişen teknolojiye ayak uyduran firma, şimdi yapay zeka özellikleriyle öne çıkan yeni akıllı telefonu Moto X50 Ultra'yı duyurdu. İşte özellikleri ve tanıtım videosu!
Moto X50 Ultra Formula 1 temasıyla duyuruldu
Şüphesiz ki 2024, geçen yıldan çok daha fazla yapay zekanın yılı olacak. Öyle ki ilk adımlar duyulmaya başlandı bile. Moto, Moto X50 Ultra için ilk teaser videosunu yayınladı. Videoda bir Formula 1 aracı gözümüze çarpıyor olmasına rağmen videonun öne çıkan özelliği yapay zeka.
Video, telefonun kendisine kısa bir bakış sunuyor; suni deri arka kısmı ve sol üst köşeye yerleştirilmiş bir kamerayı gösteriyor. Video F1 Çin Grand Prix'sinden bahsediyor. Bu arada belirtmekte fayda var ki Motorola'nın sahibi Lenovo, resmi F1 sponsoru.
Çin'deki yarışın 21 Nisan'da yapılması planlanıyor ve bu olaya bakıldığında Motorola muhtemelen Moto X50 Ultra'yı bu tarihlerde veya civarında tanıtmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl X40 Pro ve Ultra yoktu. Yalnızca (küçük değişikliklerle) küresel pazara Moto Edge 40 Pro olarak ulaşan bir Moto X40 karşımıza çıkıyordu.
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Bundan önce, (yine birkaç değişiklikle) Moto Edge 30 Ultra haline gelen Moto X30 Pro vardı. Aslında daha önce X serisi Ultra yoktu. Bazı raporlar, Motorola Edge 50 Pro'nun 125W kablolu ve 50W kablosuz şarjlı 4.500mAh bataryaya sahip olacağını iddia ediyor. Bu, 125W kablolu ve yalnızca 15W kablosuz şarjlı 4.600mAh bataryaya sahip Edge 40 Pro'nun sunduğu özelliklerden çok da uzak değil.
Ancak Moto'nun adlandırma şemasının kuralları geçerli olursa Edge 50 Pro, X50 Ultra'yı değil Moto X50'yi temel alacak. Tabii ki bu sadece bir spekülasyon. Her iki durumda da ilk Moto X Ultra'nın özel bir şey olacağı kesin. Tanıtım tarihi yaklaştığında elimizde telefonla ilgili daha fazla bilgi olacaktır. O yüzden sitemizi takipte kalmayı unutmayın.
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