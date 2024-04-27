Muğla\'da Süperiletkenlik ve Kuantum Malzemeleri Konferansları Başladı

Teknoloji

9. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı ile 2. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen 2 konferansın birleştirildiği toplantıya, 55 ülkeden yaklaşık 800 kişi katıldı.

Toplantıda, süper iletkenlik alanındaki en son deneysel sonuçlar ve teorik ilerlemeler, manyetizma, yenilikçi ileri malzemeler, kuantum bilimi, teknolojileri ve bu teknolojilerin uygulamalarına ilişkin yapılan çalışmalar anlatıldı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Ali Gencer, buradaki konuşmasında, küresel iklim değişikliğinin dünyaya getireceği sıkıntıları önlemek için yeni teknolojileri tartıştıklarını söyledi.

Gencer, küresel ortalama sıcaklık artışının kontrol altına alınması gerektiğine işaret etti.

Küresel ısınmanın 2050'ye kadar 1,8 derecenin altında tutulabilmesi için kuantum teknolojilerinden faydalanılması gerektiğini ifade eden Nobel ödüllü İngiliz bilim adamı Prof. Geoffrey Levermore de hedefler tutturulamazsa, geri dönüşü olamayacak sıcaklık değişikliklerin yaşanabileceğini kaydetti.

Konferans, 4 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.