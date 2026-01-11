Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

Elon Musk, katıldığı bir programda tıp eğitimiyle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Musk, "İyi bir doktor olmak çok uzun sürüyor, üstelik bilgi sürekli değişiyor; takip etmek zor" diyerek gençlerin tıp okumak yerine teknolojiye yönelmesini savundu.
Aynı yayında Tesla'nın insansı robotu Optimus için iddiasını daha da ileri taşıyan Musk, "Optimus ne zaman dünyanın en iyi cerrahlarından daha iyi olur?" sorusuna "3 yıl" yanıtını verdi.
Musk'ın sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken, uzmanlar robotik cerrahide büyük ilerlemeler olsa da bu tür "kısa vadeli ve kesin" süre tahminlerinin henüz klinik kanıtlarla desteklenmediğine dikkat çekiyor.
Öte yandan Musk, dünya genelinde "üst düzey cerrah sayısının sınırlı" olduğunu vurgulayarak robotların sağlık hizmetlerinde erişimi artırabileceğini öne sürüyor.
