Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Teknoloji

Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
04.02.2026 10:44
Elon Musk, SpaceX ve xAI'nin değer artışı ile Tesla'daki hisselerinin etkisiyle servetini 850 milyar doların üzerine taşıyarak tarihte bu seviyeye ulaşan ilk insan oldu ve küresel servet sıralamasında açık ara zirveye yerleşti.

Teknoloji dünyasının en önemli figürlerinden Elon Musk, servetini 850 milyar doların üzerine çıkararak insanlık tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk kişi oldu. Bu rekor, milyarder CEO'nun uzay, otomotiv ve yapay zekâ alanlarındaki yatırım ve birleşimlerinin ardından geldi.

SERVETİ YENİ BİR ZİRVEYE ULAŞTI

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesinin verilerine göre Musk'ın toplam serveti, özellikle uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile yapay zekâ girişimi xAI'nin birleşmesi sonrası yeni bir zirveye ulaştı. SpaceX ile xAI'nin değerinin toplam 1,25 trilyon dolar olarak değerlendirilmesi, Musk'ın servetini tek seferde yaklaşık 84 milyar dolar artırarak 850 milyar doların üzerine çıkardı.

Tesla'daki hisseleri de servetinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Elektrikli araç üreticisinin hisse değeri, Musk'ın toplam servet artışında kritik rol oynarken, SpaceX'in halka arz beklentisi de piyasaların ve yatırımcıların odak noktası hâline geldi.

YENİ DEĞERLENME REKOR GETİRDİ

SpaceX'in ve xAI'nin birleşmesiyle oluşan yeni yapının değerlenmesi, Musk'ın kişisel servetini ciddi şekilde yukarı çekti. Tesla'daki hisseleri de servetinin büyük bölümünü oluşturmaya devam ediyor. SpaceX'in planlanan halka arzı, önümüzdeki dönemde servetin daha da artabileceğine işaret ediyor.

ZENGİNLER LİSTESİNDE ARAYI AÇIYOR

Bu gelişme, dünyanın en zengin insanları listesinde yeni bir dönemi işaret ediyor ve Musk'ı açık ara zirvede konumlandırıyor. Bloomberg verilerine göre serveti daha önce 800 milyar dolar bandına ulaşan Musk, artık 850 milyar dolar eşiğini de geçmiş durumda.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • poyraz can poyraz can:
    emir gelmiş tayybin olduğu haberlerde yorum yapma hakkınız yok. padişahım çok yaşa 3 3 Yanıtla
  • çağlayan gürbüz çağlayan gürbüz:
    helal olsun len delioğlan :) 2 1 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    haber niteliği ? 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
