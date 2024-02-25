Teknoloji

Akıllı telefon dünyasının en önemli etkinliklerinden Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) bu yılki etkinliği, yarın İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek. Etkinlik, 26 Şubat Pazartesi başlayıp 29 Şubat Perşembe günü bitecek. Peki MWC 2024'te neler bekleniyor?

Xiaomi, Honor, Google ve daha fazlası

Akıllı telefon sektörünün önemli isimleri, MWC 2024 için hazırlıklarını tamamladı. Xiaomi, Honor, OnePlus, Google gibi sektörün önde gelen isimleri, akıllı telefonların yanı sıra bazı teknolojik ürünlerini etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. İçeriğimizde "MWC 2024'te neler bekleniyor?" sorusunu cevap aradık.

Google

Teknoloji devi Google, her zaman olduğu gibi bu yıl da MWC 2024'te yer alacak. Şirketin herhangi bir akıllı telefon tanıtması beklenmiyor. Gelen bilgilere bakılırsa teknoloji devi, daha çok Android odaklı bir sunum yapmaya hazırlanıyor.

Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi

Ülkemizde de oldukça büyük bir kitleye sahip Xiaomi, geçtiğimiz ekim ayında Xiaomi 14 serisini Çin'e özel olarak tanıtmıştı. Şirket, iki gün önce de seriye Xiaomi 14 Ultra modelini de ekledi. Etkinlik kapsamında bugün Xiaomi 14 serisi küresel tanıtımını gerçekleştirecek. Ek olarak Xiaomi'nin uygun fiyatlı Xiaomi Watch 2 modelini de tanıtması bekleniyor.

OnePlus

MWC 2024'te sahne alacak bir başka isim ise OnePlus olacak. Şirket, etkinlikte daha çok giyilebilir teknolojiye odaklanacak. Şirket adına etkinliğin gözdesi OnePlus Watch 2 olacak. Model, Wear OS ile sahne alacak.

Honor

Huawei çatısı altında markalaşan Honor, son yıllarda sektörün yükselen isimleri arasında yer alıyor. Şirket, ocak ayının ilk haftalarında Çin'de tanıtılan Honor Magic 6 Pro'nun küresel tanıtımını gerçekleştirecek. Ayrıca Honor, MagicBook Pro 16'yı da piyasaya sürerken Honor Magic V2 RSR modelinin de fiyatlandırmasını açıklayacak.