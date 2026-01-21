Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya köyündeki ormanda havyan otlatan çoban ile dron arasında ilginç görüntüler yaşandı.

GÖRÜR GÖRMEZ TÜFEĞİNİ DOĞRULTTU

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde sürüsünü otlatan çoban, gökyüzünde kendisine doğru yaklaşan bir dronu fark etti. Cihazın çıkardığı sesten ve ani manevrasından tedirgin olan çoban, omzundaki tüfeği havaya kaldırarak drona doğrulttu.

O ANLAR KAMERADA

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, çobanın bir süre cihazı takip ettiği, ardından silahını doğrultarak ateş etmeye hazırlandığı anlar yer aldı. Yaşanan tehlikeyi fark eden dron pilotu Fatih İnan, hızlı bir manevrayla dronu bölgeden uzaklaştırarak olası bir kazanın önüne geçti.