Nazilli Meslek Lisesi\'nde Bilim Fuarı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bölgenin köklü ve başarılarla dolu meslek liseleri arasında yer alan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilim fuarı düzenlendi.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Bilim Fuarı, yoğun katılımla ziyaretçilerini ağırladı. Okulun Motorlu Araçlar Teknolojileri Atölyesi'nde açılan fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan toplam 19 proje sergilendi.

"Türkiye Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilen bilim fuarında öğrencilerin teknoloji, tasarım ve araştırma alanındaki çalışmaları büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Faruk Al'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürü Yıldıray Demir, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri stantları ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

19 proje sergilendi

Proje yürütücülüğünü Özcan Çetin'in yaptığı fuarda 4 araştırma ve 15 tasarım projesi yer aldı. Organizasyonda toplam 33 danışman öğretmen ve 47 öğrenci görev aldı. Öğrencilerin hazırladığı projeler arasında teknoloji, çevre, tasarım ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar dikkat çekti.

"Koordinatlı okul planı"

Okulun en çok tercih edilen bölümlerinden biri olan Harita Bölümü tarafından hazırlanan "Koordinatlı Okul Planı" projesi ise fuarın öne çıkan çalışmaları arasında yer aldı. Danışman öğretmenler Burak Mert ve Yunus Kısacık rehberliğinde hazırlanan projede öğrenciler Mehmet Özmen, Hakan Terzi ve Mustafa Uçmak görev aldı.

"Tek tuşla tüm noktalara erişim sağlanacak"

Projeyi tanıtan öğrencilerden Mehmet Özmen, çalışmanın okul içerisindeki sabit poligon noktalarının koordinat bilgilerinin tek bir sistem üzerinden görüntülenmesini amaçladığını belirtti. Mehmet Özmen, proje sayesinde okulun geniş yerleşkesindeki taşınmazların ve bölümlerin kolayca bulunabileceğini ifade ederek, "Okulumuzun mevcut sabit poligon noktalarının x, y ve z koordinatlarının tek tuşla görüntülenmesi amaçlandı. Aynı zamanda okul sınırlarının koordinatlı şekilde gösterilmesi hedeflendi. Okulumuz 24 dönümlük geniş bir alana sahip olduğu için taşınmazların hızlı şekilde bulunması önemli. Bu projeyle tüm alanların kolayca görüntülenmesi sağlanacak" dedi. - AYDIN