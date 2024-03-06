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Günümüzde mobil oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Bu sayı giderek artıyorken, oyun şirketleri de daha fazla para kazanabilmek için yapımlarının mobil versiyonlarını piyasaya sürüyor. Son olarak roguelike türündeki Hades de mobil için yayınlanacak.

Netflix, Hades mobil oyunu için tarih açıkladı

Dijital akış devi Netflix, son birkaç yıl içerisinde mobil oyun sektöründeki payını artırabilmek için önemli adımlar atıyor. Bu alana büyük yatırımlar yapan şirket, GTA mobil oyunlarını da kütüphanesine ekleyerek gündem olmuştu. Şimdiyse firma, Hades için aynı adımı atıyor.

Netflix, geçtiğimiz aylarda Hades mobil oyununu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bunun için 2024'ün başını işaret eden şirket, kısa süre önce nihayet bir tarih açıkladı. Buna göre Hades mobil oyunu, 19 Mart'ta Netflix Games koleksiyonuna eklenecek. Ancak burada önemli bir detay var.

Dev şirket, oyun geliştirmeyi bırakıyor mu? Açıklama geldi

Netflix, Hades mobil oyununu yalnızca iOS kullanıcılara sunacak. Yani Android kullanıcıları oynayamayacak. Şirketin neden böyle bir ayrım yaptığı bilinmiyor. Netflix'in Hades ile birlikte tüm mobil oyunlarını oynayabilmek içinse aboneliğe sahip olmanız gerekiyor. En düşük abonelik planı olan Temel planın aylık ücreti 119,99 TL.

Hades nasıl bir oyun?

Bilmeyenler için Hades, rogue-like türünde bir aksiyon rol yapma oyunu. 2018 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülen yapım, oyuncuları yeraltı dünyasında geçen bir hikayeye götürüyor. Ana karakter olan Zagreus, Yunan mitolojisindeki yeraltı tanrısı Hades'in oğlu olarak biliniyor.

Bizler de Zagreus'u kontrol ediyor ve yeraltı dünyasından kaçmaya karar veriyoruz. Akabinde Olimpos Dağı'na ulaşmak için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyunu oynamak isteyenler için rogue-like türünde olması sebebiyle karakter her öldüğünde oyuncunun başlangıç noktasına geri döndüğünü belirtmek gerekiyor.

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